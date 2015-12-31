Фонд гарантирования вкладов возместит вкладчикам самого старого коммерческого банка 1,8 миллиарда гривен

Также сообщается, что Фонд гарантирования ищет потенциальных инвесторов для выведения банка с рынка путем отчуждения всех или части активов и обязательств финансового учреждения в пользу принимающего банка, создания и продажи инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств банка "Укринбанка" или продажи банка в целом.

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Фонд принимает заявки на участие в конкурсе до 11 января включительно.

Участие в покупке активов и передаче обязательств "Укринбанка" могут принимать только банки.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 24 декабря ввел временную администрацию во входящий в группу крупных по размеру активов "Укринбанк" на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

По информации НБУ, большинство вкладчиков "Укринбанка" имеют вклады, которые подлежат возмещению Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме - 53 тыс. человек, или 95,5% вкладчиков.

Справка УНИАН. "Укринбанк" (Украинский инновационный банк) работает на рынке Украины с 1989 года и входит в группу крупных финансовых учреждений. По информации на сайте НБУ, ключевым владельцем банка является Владимир Клименко, владеющий долей в капитале в размере 71,1514%. "Укринбанк" является первым коммерческим банком на территории Украинской ССР, разрешение на его создание получали непосредственно у Михаила Горбачева в Москве.