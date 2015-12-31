Банки Азербайджана возобновили обмен валюты, но ввели лимит на сумму операций

Действующим в Азербайджане банкам поступило письмо от Центробанка, в котором регулятор поручил возобновить обмен валюты, однако внедрить лимит на сумму операций, передает AZE.az.

Так, максимальный лимит установлен на уровне не выше 1000 долларов на человека.

Читайте такжеАзербайджан выиграл на девальвации маната почти $2 миллиарда«Центробанк в письме отметил, что в обеспечении банков инвалютой никаких проблем не возникнет. Данный шаг рассчитан на борьбу со спекуляциями на валютном рынке, а также на пресечение ажиотажа среди населения», - сообщает источник.

Отметим, что Центробанк Азербайджана призывает общественность не верить слухам и информации спекулятивного характера о курсе нацвалюты, которые могут возникнуть в праздничные дни. Согласно установленному Центробанком новому режиму курсовой политики, учитывая спрос и предложение, официальный курс курса маната к доллару на 5 января 2016 года установлен на уровне 1.5610. Сообщается, что в предпраздничные дни ЦБА в достаточном объеме обеспечивает потребность банков в валюте.