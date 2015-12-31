В России инфляция достигла максимума с 2008 года

Согласно предварительным данным Росстата, по итогам декабря 2015 года инфляция в месячном выражении составит 0,8%, а за год — 12,9%. Это рекордный показатель с 2008 года, передает Газета.RU.

В предыдущие годы инфляция составляла: 11,4% в 2014 году, 6,5% в 2013 году, 6,6% в 2012 году, 6,1% в 2011 году и по 8,8% в 2010 и 2009 годах. Более высокий показатель последний раз был зафиксирован в 2008 году — тогда инфляция составила 13,3%.

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