Суд по "российскому долгу" в $3 миллиарда состоится в Лондонском арбитраже – торгпред

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила заместитель министра экономики Украины – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Это будет в Лондоне в арбитраже – по процедуре (проспекта эмиссии - УНИАН)», - сказала Микольская. При этом она добавила, что позиция Украины и ее судебная перспектива вполне оптимистичная.

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«То, что все кредиторы согласились (реструктурировать долг - УНИАН), а РФ не согласилась, и то, что Россия ведет агрессию еще и в других сферах (против Украины - УНИАН), – это не на пользу РФ, - сказала Микольская. - Кроме того, мы не отказываемся от переговоров (по обязанности - УНИАН), потому что Украина – это законопослушный исполнитель своих международных обязательств».

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Кабинет министров Украины подтвердил свое решение ввести мораторий на выплату долга перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. Деньги были выделены правительству Януковича в 2013 году, срок их выплаты наступал в декабре 2015 г. Долг вошел в периметр реструктуризации, объявленной Украиной весной 2015 года, но Россия отказалась его реструктурировать. В декабре 2015 года по решению ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда – долг был признан официальным долгом Украины.

Вместе с тем, министр финансов Украины Наталия Яресько отмечала, что Украина готова к переговорам с российской стороной относительно долга, однако не бралась предугадывать развития событий. В свою очередь глава правительства Арсений Яценюк отмечал, что правительство Украины полностью готов к судебному процессу против Российской Федерации и уже определен советник, который будет консультировать правительство в судебном процессе. Кроме того, выделены ассигнования на оплату юридических услуг по защите интересов Украины.