ЗСТ между Украиной и ЕС создаст уникальные возможности для украинской экономики - еврокомиссар Мальмстрем

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующий комментарий еврокомиссара распространен Европейской комиссией сегодня в Брюсселе.

"Вступление в силу этого торгового соглашения с 1 января 2016 года создает уникальные возможности для Украины, чтобы стабилизировать, диверсифицировать и развивать свою экономику во благо всех ее граждан. Помощь со стороны ЕС сможет сделать доступной поддержку украинского малого и среднего бизнеса, чтобы использовать эти новые возможности с целью развития, и, тем самым, создать рабочие места", - заявила Мальмстрем.

Она также считает, что это пойдет на пользу европейскому бизнесу, который получит улучшенный доступ к рынку с населением в 45 млн человек. "Изменения не происходят за одну ночь, они требуют усилий и инвестиций. Постепенно ЗСТ будет способствовать процветающей Украине и сильной экономической интеграции с ЕС", - подчеркнула еврокомиссар.

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В свою очередь европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан добавил, что ЗСТ "открывает новые возможности для Украины в ЕС и за его пределами, поскольку европейские стандарты часто являются международными стандартами".

"ЕС будет продолжать поддерживать Украину и помогать с необходимой корректировкой. Мы хотим видеть Украину успешной и использовать весь потенциал ЗСТ", - подчеркнул он.

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Как сообщалось, с 1 января 2016 года Европейский Союз и Украина начнут применять углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, которая является частью Соглашения об ассоциации, подписанного в июне 2014 года. Остальные Соглашения об ассоциации в его политической части уже применяются с ноября 2014 года. Со вступлением в силу ЗСТ обе стороны смогут гарантировать, что рынок товаров и услуг будет открыт на основе предсказуемых и гарантированных торговых правил с тем, чтобы создать для украинского и европейского бизнеса, инвесторов, потребителей и граждан новые возможности.

Выравнивая украинские нормы с законодательством ЕС, ЗСТ будет способствовать более высоким стандартам качества продуктов, повысит уровень потребления и охраны окружающей среды. Также будут углубляться экономическое сотрудничество и обмены, способствующие большей стабильности и процветанию Украины.