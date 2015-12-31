Порошенко подписал государственный бюджет на 2016 год

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украина в 4 часа утра 25 декабря приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и с доходами 595 млрд грн.

За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Проект госбюджета был доработан с учетом принятых законов.

Представляя обновленный проект бюджета министр финансов Украины Наталья Яресько сказала, что разработчики законопроекта в целом учли порядка 20 различных изменений. В частности, ранее предполагалось, что доходы бюджета составят 601 млрд грн.

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Принятие бюджета было ключевой рекомендацией Украине от основного кредитора - Международного валютного фонда, поддержанной Минфином США и посольствами стран «Большой семерки» в Украине.

«Дефицит остается в рамках маяков МВФ», - сказала Яресько.

В свою очередь, представитель Бюджетного комитета парламента Сергей Мельник отметил, что Комитет поддержал предложения по изменениям и дополнениям статей бюджета, включая перераспределение средств на программы Минкультуры, Минобороны и Минздрава.

«В целом было подано более 600 предложений. И к 1 марта Кабмин должен представить проект изменений в бюджет с учетом ресурсных предложений», - сказал он.

Представитель фракции Блока Петра Порошенко Юрий Луценко, в свою очередь, подчеркнул, что предложенный бюджет будет очень сложным.

«Но это не партийный документ. Это бюджет, который нужен всей стране. Бюджет – это залог того, что страна будет развиваться. Кто проголосует «против», скинет страну в пропасть анархии и безответственности», - сказал Луценко, обращаясь к парламентариям.

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Завершая обсуждение проекта бюджета, премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил благодарность всем парламентариям за помощь в работе.

«Нам вместе удалось разработать акты законодательства, которые вносились правительством, лучше и эффективнее, - сказал Яценюк. - Мы поддерживаем все предложения депутатских фракций, которые направлены на экономическую стабилизацию. Нам надо будет работать и далее - не только над этим бюджетом, но и над всеми реформами, как по налогам, так и в медицине и образовании. И я остаюсь оптимистом. Мы способны проводить реформы и достигать результата. Единство – это наш залог успеха».

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Ранее Кабмин представил проект госбюджета, в котором неизменным остались показатели госдолга – в 1,5 трлн грн, показатель госгарантий – 28,2 млн грн, доформирование энергетического спецфонда на уровне 700 млн долл., объем заимствований - 202,997 млрд грн. Прожиточный минимум, согласно обновленному документу, с 1 января 2016 года все также составит 1330 грн, с 1 мая - 1399 грн, с 1 декабря - 1496 грн. Размер минимальной зарплаты: с 1 января - 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн.

Кроме того, 24 декабря Верховная Рада приняла и утвердила ряд законодательных изменений, которые касаются системы налогообложения для выполнения доходной части бюджета -2016.

В частности, министр финансов Яресько на своей странице в социальной сети Facebook отмечала, что по результатам голосования принято снижение ставки ЕСВ в 2016 году к единой ставке 22% и введена отмена удержания ЕСВ с заработной платы (дохода) физических лиц. Также вводится с 1 января 2016 снижение ставок рентных платежей для добычи природного газа, отменяется с 1 января 2016 специальный импортный сбор, освобождается от налогообложения международная техническая помощь. С 1 января вводится электронная акцизная накладная для детенизации рынка топлива.

По словам Яресько, принятые законодательные акты позволят провести верификацию получателей социальной поддержки и пенсий и значительно повысить эффективность использования государственных средств. По мнению главы Минфина, правительство смогло достичь компромисса с Верховной Радой по ключевым изменений в доходной и расходной части бюджета, которые позволят начать ряд важных структурных реформ.