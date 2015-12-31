В Минфине РФ заявили о начале судебного разбирательства с Украиной по "долгу Януковича"

Об этом говорится в пресс-релизе Минфина РФ.

Отмечается, что Минфин России инициировал процедуры, необходимые для начала судебного разбирательства с Украиной.

"Соответствующий иск будет подан в английский суд в соответствии с установленными процедурами", - говорится в сообщении российского ведомства.

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Кроме того, в РФ подчеркнули, что "если Украина не изменит свою позицию и не начнет добросовестно вести переговоры, то Совет директоров МВФ не может не поставить вопрос о допустимости продолжения кредитования Украины в рамках Программы расширенного финансирования".

Ранее УНИАН сообщал, что Россия имеет очень ограниченные возможности для возвращения "долга Януковича", суд может не удовлетворить иск, если будет установлено, что Путин готовил аннексию Крыма до момента выдачи кредита.