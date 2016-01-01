Российское эмбарго на украинские товары вступило в силу

Так, Россия запрещает с 1 января 2016 года ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Украина.

Кроме того, с 1 января будет прекращено действие зоны свободной торговли с РФ, по условиям которой украинские товары поступали на территорию России по нулевой ставке таможенного тарифа. С нового года тариф для украинских товаров будет в среднем 6%.

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Стоит подчеркнуть, что жесткие торговые меры в отношении Украины были анонсированы Российской Федерацией в ответ на стремление нашей страны не откладывать введение Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что началось временное применение Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а председательство в Европейском Союзе на полгода перешло от Люксембурга к Нидерландам. Украина - на повестке дня.