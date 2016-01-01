С сегодняшнего дня в Украине отменили дополнительный импортный сбор
11:59, 01 января 2016Финансы
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Дополнительный сбор в объеме 5% для непродовольственных товаров и 10% – для продуктов был введен в начале прошлого года из-за ухудшения платежного баланса страны.
REUTERS
С 1 января вступил в силу закон №912-VIII от 24.12.2015 "О мерах стимулирования внешнеэкономической деятельности", который отменяет дополнительный импортный сбор.
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Напомним, дополнительный импортный сбор Украина ввела 25 февраля прошлого года на 12 месяцев из-за резкого ухудшения платежного баланса. Он взимался со всего импорта, кроме критического, прописанного в принятом Радой в конце 2014 года, по предложению правительства в законе "О стабилизации платежного баланса Украины". Он составлял 5% для непродовольственных товаров и 10% – для продуктов.
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