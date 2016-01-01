Президент подписал изменения в Налоговый кодекс

Президент украины Петр Порошенко утвердил изменения в Налоговый кодекс. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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"Возвращено с подписью президента", - указано в карточке закона.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Рада приняла изменения в Налоговый кодекс. За соответствующий законопроект №3688 о внесении изменений в Налоговый кодекс проголосовал 251 народный депутат при необходимых 226.

Разработчики законопроекта изменили подходы к налогообложению аграриев в части уплаты НДС. Распределение налога решено представить в следующих пропорциях: для производителей зерновых и технических культур пропорция составит 15% на спецсчета (для последующего использования по усмотрению предприятия) и 85% в бюджет, для производителей животноводческой и молочной продукции – 80% на спецсчета и 20% в бюджет, для производителей другой продукции пропорция составит 50% на 50%. Ранее предлагали установить следующую пропорцию для всех агропредприятий: 75% в бюджет и 25% на спецсчета предприятий.

В частности, в законопроекте предлагалось повысить акциз на пиво и вина, кроме натуральных виноградных, на 100%, на спирт и алкогольные напитки – на 50%, на слабоалкогольные напитки – на 300%. Также предложено наделить Кабмин правом устанавливать минимальные цены на табачную продукцию.

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Кроме этого, законопроект предлагает ввести с 1 февраля 2016 года два одинаковых по своему администрированию реестра плательщиков налогов, один из которых будет содержать данные о предприятиях, которым автоматически возмещается НДС.

В проекте закона практически без изменений остается упрощенная система налогообложения, за исключением определения дохода для третьей группы. Порог дохода для плательщиков третьей группы снижен до 5 миллионов гривень с 20 миллионов гривень