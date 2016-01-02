Украина ввела зеркальные санкции в ответ на российское торговое эмбарго

Как сообщает пресс-служба Кабмина, указанные меры вводятся сроком на один год в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 30.12.2015р. № 1146, принятым правительством в целях защиты экономических интересов и безопасности Украины, восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства, вызванных действиями государства-агрессора - Российской Федерации, которые ограничивают реализацию законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, и в ответ на приостановление Россией действия Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 по Украине.

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Как отметила в своем комментарии заместитель Министра экономического развития и торговли Украины - Торговый представитель Украины Наталья Никольская, правительство и в дальнейшем будет отстаивать интересы Украины и последовательно защищать украинского товаропроизводителя на внешнем и внутреннем рынках.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины по ранее озвученному предложению Министерства экономического развития и торговли Украины вводит импортные пошлины на российские товары, а также вводит запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование.