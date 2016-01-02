Доллар рекордно вырастет в 2016 году - Bloomberg
В 2016 году курс доллара рекордно вырастет впервые со времен президентства Билла Клинтона и Рональда Рейгана.
Об этом заявили опрошенные агентством Bloomberg эксперты, передает "Дождь".
Укрепление доллара, считают опрошенные эксперты, будет связано с принятием решения о повышении ключевой ставки Федеральной резервной системой в конце декабря. ФРС, напоминает агентство, обещала в будущем повышать ключевую ставку.
По их мнению, к концу 2016 года вырастет, помимо американской валюты, британский фунт, канадский доллар и норвежская крона.
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Почти на 3% упадет евро, на 3,5% — йена, самое рекордное падение к концу года будет у новозеландского доллара (почти 8%).
В материале говорится, что такой рост доллара окажется третьим ралли со времен Клинтона и Рейгана. Тогда во время президентства Рейгана с 1979 по 1984 год доллар показывал рост после отмены золотого стандарта валюты в 1971 году, рост валюты при Клинтоне был с 1995 года до конца его президентства в 2001 году.