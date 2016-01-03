Яценюк: Украина выходит из ЗСТ с РФ, поднимает пошлины на российские товары и вводит торговое эмбарго

Об этом заявил в «10 минутах» премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Премьер напомнил, что в связи с вступлением в силу Соглашения о зоне свободной торговли Российская Федерация, как и ожидалось, ввела торговое эмбарго против Украины и незаконно вышла из зоны свободной торговли.

«Наш ответ следующий. Украина выходит из зоны свободной торговли с Российской Федерацией, поднимает пошлины на все российские товары и вводит торговое эмбарго на продовольственные товары, изготовленные в Российской Федерации, а также на товары машиностроения и вагоностроения», - заявил Яценюк и добавил: «Мы действуем зеркально. Не мы начали эту войну. Но агрессор будет наказан».

Читайте такжеУкраина ввела зеркальные санкции в ответ на российское торговое эмбарго

Глава правительства подчеркнул, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом - "это именно и Соглашение, за которое миллионы украинцев боролись на Майдане»: «Это именно та перспектива для украинской экономики стать конкурентной, сильной, образцовой и той экономикой, которая привлекает инвестиции из Европейского Союза, создает новые рабочие места, торгующей свободно с Европой и которая дает возможность украинскому бизнесу развиваться и идти вперед».

Соглашение о ЗСТ, подчеркнул он, означает прежде всего беспошлинную продажу украинских товаров в Европу и европейских товаров в Украину: «Это конкуренция, что является вызовом для внутреннего производителя. Но в первую очередь - это возможность для украинского бизнеса стать более сильным, более конкурентным и завоевывать новые рынки ».

Яценюк подчеркнул, что Россия «делала все для того, чтобы Украина не стала частью европейского пространства, чтобы мы не вернулись в свою историческую европейскую семью»: «Прежний режим отказался подписать Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. И миллионы украинцев вышли на улицы. И мы победили».