Турция готовит жалобу в ВТО на российские санкции

Турецкие власти начали готовить материалы для подачи во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобы на введение Россией экономических санкций.

Об этом Daily Sabah рассказал министр экономики Турции Мустафа Элитас, передает РБК.

По словам Элитаса, сейчас жалоба находится на рассмотрении для отправки в ВТО. Турецкие власти занимаются сбором доказательств нарушения Россией правил организации. «Мы отстоим права всех, кто пострадал (из-за санкций - ред.), в международных судах», — пообещал министр.

Глава ведомства подчеркнул, что у торговли должна быть «моральная основа». «Предприниматели доверились российскому правительству и вложили деньги в страну. Мы пытаемся быть терпеливыми, но ждем эмбарго против Турции», — сказал Элитас.

Министр также сравнил взаимоотношения с Россией с прогнозом погоды, который иногда обещает солнце, а иногда дождь и облачности. «При облачности их действия не соответствуют международным правилам торговли» — заявил глава министерства экономики. Он добавил, что при ведомстве создали специальный орган для рассмотрения жалоб турецких бизнесменов, работающих с российскими партнерами.

Читайте такжеУкраина готовит очередной иск в ВТО против России

РФ ввела санкции против Турции после инцидента с российским Су-24, который был сбит турецкими ВВС у сирийской границы. К ввозу в Россию были запрещены турецкие овощи, фрукты, мясо птицы. Москва также ввела запрет на выполнение турецкими компаниями отдельных видов работ и услуг, перечень которых должен определить кабмин, и ограничения при трудоустройстве турецких граждан с 1 января 2016 года.

Россия и Турция, как члены ВТО, по умолчанию связаны режимом наибольшего благоприятствования. При этом глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев пояснял, что при введении санкций Россия может задействовать исключение из правил и воспользоваться статьей, которая позволяет ограничивать торговые отношения с другой страной — участницей организации в случае угрозы национальной безопасности.

В конце декабря президент России Владимир Путин внес изменения в указ о введении санкций против Турции. В нем глава государства расширил список компаний и контрактов, на которые российское правительство может распространять исключения из санкций.