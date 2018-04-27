Год 2016: время больших надежд

Украинские власти ожидают, что наступивший год станет переломным для экономики страны, и обещают сделать для этого все возможное. Эксперты, правда, в этом сомневаются, потому что не видят четкого плана действий по преодолению негатива прошлых лет. Вопросы противодействия коррупции, развития банковской системы и кредитования экономики, привлечения инвестиций, наращивания производственного потенциала – были и остаются актуальными, но мало кто предлагает конкретные ответы и достойные решения. В стране по-прежнему много лозунгов, ориентиров и целей, но нет пока системной и последовательной работы по их достижению. Власти по большей части тушат пожары и принимают сиюминутные меры. Отстраивать же заново дом под названием «Украина» с таким набором исполнителей и средств получается с трудом.

Что реально может произойти в экономике страны в 2016 году? В правительстве обещают после двух лет катастрофического падения незначительный рост ВВП – на 2%, замедление инфляции до 12% по итогам года и стабилизацию валютного курса на уровне 24 грн за доллар. Минфин прогнозирует также рост социальных стандартов – на 12,5%.

Премьер-министр Арсений Яценюк назвал главной экономической целью правительства – восстановление благосостояния граждан в 2016 году и создание новых рабочих мест. «Общенациональные приоритеты – членство в ЕС и НАТО. А в экономике – это рост благосостояния, реформа образования, медицины, борьба с коррупцией, в том числе на таможне, внедрение всех новых норм Налогового кодекса. И, конечно, приватизация», - подчеркнул Яценюк.

Но эксперты такие заявления воспринимают осторожно. Свой скепсис они основывают не столько на недоверии к власти как таковом, сколько на нечетком понимании реальных конечных целей избранного пути.

Нужен план действий

Опрошенные УНИАН экономисты в один голос уверяют: Украине нужна понятная программа работы правительства в 2016 году, которая представляла бы не набор картинок, а набор целей и механизмов их достижения. Причем не надо собирать «по крупицам» со всех министерств. Достаточно двух десятков пунктов с указанием четких сроков и ресурсного обеспечения - чтобы уже в начале года граждане понимали, что происходит и чего ждать к декабрю.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин в комментарии УНИАН подчеркнул:

«Нельзя же сказать, что примем бюджет, и все станет хорошо. Или вот займемся приватизацией, и станет еще лучше. Здесь нужно начинать с того, что власти должны представить четкую картину своего видения, что должно быть. Не слайды, а цели, задачи, инструменты, механизмы и ресурсы. Зачем нам нужна программа такая? Затем, что мы ведь не знаем, какая у нас цель на 2016 год: выполнение бюджета или повышение благосостояния, или привлечение инвестора… А хотелось бы понять».

При этом Юрчишин отметил, что в числе таких целей, в первую очередь, должно быть обеспечение прав собственности и прав кредиторов. «Будет лучше, если мы, наконец, покажем, что права кредиторов у нас соблюдаются не по политическим мотивам, а на основе юридических требований».

Вторая по важности задача правительства, считает Юрчишин, - стимулирование экономической деятельности. «Речь не о финансировании отдельных отраслей или предоставлении преференций, а о том, чтобы оставить неизменным административное и налоговое поле и не вносить туда изменения каждый месяц», - сказал эксперт.

Третий пункт – прозрачное выполнение бюджета, стимулирование роста доходов граждан и проведение открытой и активной приватизации – без кривотолков и обвинений в предвзятости.

С ним солидарен и доктор экономических наук, финансовый эксперт Анатолий Гулей.

По его мнению, украинским властям пора определиться - занимаются они политической экономикой или экономической политикой. «Покажите программу реформ – мы должны понимать, ради чего мы терпим и сколько нужно подождать. Почему мы не делаем реформу медицины, Пенсионного фонда, ЖКХ? Почему эти сферы остаются «советскими» в то время, как мы бесконечно трогаем налогообложение малого и среднего бизнеса?», - задался вопросом Гулей.

В то же время, говоря о прикладных задачах, он подчеркнул, что ключевой из них должна стать «расчистка» банковской системы. «Желательно закончить этот процесс в 1 полугодии, чтобы уже во втором полугодии можно было выстроить модель кредитования экономики и начать поднимать ВВП за счет кредитования различных отраслей. Вот это - задача номер один», - сказал эксперт.

Он также обратил внимание, что необходимо вернуть доверие к банковской системе – причем как на корпоративном уровне, так и на уровне населения. «У нас до сих пор есть административные ограничения Нацбанка для валютообменных операций. Их нужно быстрее отменить, чтобы вернуть населению возможность работать с валютой. У людей «на руках» 92 млрд долл., но они не попадают в банковскую систему. Они не позволяют банковской системе зарабатывать, восстанавливаться и кредитовать предприятия. Это - замкнутый круг недоверия», - отметил финансист.

О доверии сказал УНИАН и управляющий партнер аналитической группы «Analytic Group Da Vinci AG» Андрей Колпаков.

По его мнению, сейчас важна практическая реализация фискальных новаций. В случае неудачи или просчетов, неизбежным станет провал борьбы с теневой экономикой. «Власти придется балансировать между желанием надавить на бизнес для вывода его из тени и риском социальных волнений», - отметил эксперт.

Не менее значимым, по его словам, станет усиление конкуренции на внутреннем рынке в условиях продолжающегося падения покупательной способности граждан. Компенсировать потери придется за счет роста экспорта, но этого непросто добиться, если учесть, что 2015-ый оказался неудачным в сфере внешней торговли. «Нужно продолжить работу над созданием нескольких новых торгово-экономических альянсов, окончательно и бесповоротно уйти от модели развития, основанной на тяжелой индустрии востока, - сказал Колпаков. – Стоит пробовать стимулирование перерабатывающей промышленности в АПК. В этом контексте потребуется работа и по созданию законодательной базы для свободного рынка сельскохозяйственной земли. Вот только тут компромисс достичь будет очень сложно».

Главный экономист компании Dragon Capital Елена Белан уверена, что самой важной задачей в 2016 году будет привлечение инвестиций, поскольку без них невозможен стабильный долгосрочный экономический рост.

«В 2015 году удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, теперь властям нужно приложить максимум усилий для улучшения инвестиционного климата, создать условия, при которых вложения иностранных и внутренних инвесторов будут защищены от рейдерства, несправедливых решений судов, коррупционных поборов и подобных невзгод. Необходимо провести масштабную приватизацию через открытый конкурс с привлечением максимального количества участников, чтобы продемонстрировать международному сообществу, что страна серьёзно настроена на изменения», - сказала Белан. Она также убеждена, что пока движению вперед очень мешает тотальное недоверие. «Обычные граждане не доверяют властям, разные ветви власти не доверяют друг другу. Сделать шаг навстречу и если не победить, то хотя бы уменьшить это недоверие – важная задача для всех нас на ближайшее время», - подчеркнула Белан.

Будущее на пороге

Премьер-министр, министры экономического блока Кабмина и глава Нацбанка в своих оценках не столь категоричны. Мы поинтересовались их мнением о ключевых задачах на 2016 год. Вот какой они видят свою работу в ближайшие 12 месяцев.

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины:

Я, в первую очередь, начну с геополитической стратегической цели Украины - это, конечно, членство Украины в Европейском Союзе. И именно на это направлена ​​вся наша программа реформ и вся наша программа изменений в Украине. С точки зрения безопасности нет сомнений в том, что Украина должна стать членом НАТО. И это - основная цель реформы оборонного и сектора безопасности страны. И на это направляются сотни миллиардов ресурсов из государственного бюджета.

Третья - национальная цель - восстановление территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Это означает возвращение Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым под полный контроль украинской власти.

Четвертая - это, конечно, экономическая цель. И экономическая цель заключается в росте денежных доходов граждан и в создании рабочих мест в стране, в повышении благосостояния украинских граждан.

Отдельный блок – реформа Государственной фискальной службы и реформа на таможне. Мы сократили значительное количество территориальных подразделений ГФС, но это процесс, который требует дальнейших реформ.

В сфере борьбы с коррупцией задача правительства - обеспечить финансирование антикоррупционных органов. Также на 2016 год ключевой приоритет - реформирование системы медицины, приватизация и государственные закупки. Нам удалось в бюджетную ночь принять новый закон Украины о государственных закупках. И 2016 год - это год исполнения законодательства о прозрачных закупках, борьбы с коррупцией и снижения стоимости государственных закупок на электронных тендерах, электронных торгах.

Наталья Яресько, министр финансов Украины:

У нас очень много планов. Идет продолжение реформы Государственной фискальной службы – как в части таможни, так и службы финансовых расследований. На повестке дня - представление стратегии развития банковской системы и новой стратегии развития госбанков, улучшения корпоративного управления госбанков. Кроме того, у нас есть идея расширить доступ к новым инвестиционным кредитам – в том числе, от банков арабских и азиатских стран.

Мы также расширяем e-data (практику обнародования информации о выполнении бюджета - УНИАН) до e-budget – то есть, начинаем новую систему формирования бюджетов «с нуля», не на базе предыдущих бюджетов. Дополнительно начинаем, и я подписала поручение, процесс трехлетнего бюджетирования, чтобы иметь предсказуемость более чем на год.

Наконец, у нас создается департамент фискальных рисков, где будем смотреть на все госпредприятия и их риски для бюджета.

Валерия Гонтарева, глава Национального банка Украины:

Наша миссия - обеспечить ценовую и финансовую стабильность экономики. Рассчитываем перейти в 2016 году к режиму инфляционного таргетирования, что позволит бизнесу и общественности не рассматривать инфляцию как повод для беспокойства, и вернет доверие к гривне. Инфляционные риски ослабнут, а стабильность валютного рынка будет усиливаться. Также планируем продолжить постепенное смягчение монетарной политики для содействия экономической активности.

В 2016 году завершим полную очистку банковского сектора. Тем более, что львиная доля работы уже сделана. И доведем уровень капитализации банковского сектора до необходимого. Достаточно амбициозные планы на 2016 год в блоке "расчетных операций".

Рецепт нашего успеха - в команде единомышленников. Я искренне благодарна своей команде - настоящим патриотам и профессионалам своего дела. Мы уверены, что худшее позади, и на будущее полны сдержанного оптимизма. Мы ожидаем, что уже в 2016 году Украина выйдет на тренд роста не только банковского кредитования, но и активов всего финансового сектора, на постепенное развитие рынков капитала и наращивание объема внешних инвестиций.

Владимир Демчишин, министр энергетики и угольной промышленности Украины:

В следующем году мы продолжим реформировать сектор по европейским правилам: внедрять конкурентный рынок газа, создавать конкурентный и прозрачный рынок электроэнергии. Мы продолжим уничтожать очаги коррупции, продолжим политику энергонезависимости и диверсификации поставок. Делать это будем спокойно и методично, не отвлекаясь на сопротивление тех, чей статус-кво стоимостью в миллиарды мы нарушили.

Алексей Павленко, министр аграрной политики и продовольствия Украины:

Аграрная отрасль - не просто одна из самых мощных отраслей производства в стране, но и одна из крупнейших перспективных. Нам есть куда развиваться и к чему стремиться. Год 2016-ый должен стать годом реализации потенциала агросферы. Среди ключевых задач на следующий год - расширение международного сотрудничества и привлечение инвестиций в агросектор. Планируем заключить ряд соглашений о зоне свободной торговли с государствами-партнерами Украины - Израилем, Турцией и Вьетнамом. Также планируем подписать ряд меморандумов и соглашений в области сельского хозяйства с Индонезией, Индией, Китаем и Испанией. Проведем переговоры с международными финансовыми институтами для привлечения ресурсов, необходимых для модернизации производственных мощностей. Среди перспективных инвесторов - Международная финансовая корпорация, Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ. Следующей остановкой должно стать привлечение инвестиций в восстановление систем орошения на юге Украины, что позволит повысить урожайность и увеличить производство в сфере агропромышленного комплекса.

Айварас Абромавичус, министр экономического развития и торговли Украины:

В прошедшем году мы заложили базу для экономического роста в 2016-ом. На днях полностью заработала зона свободной торговли с ЕС - а это не только возможность для украинских товаров попасть на полки Европы, но и инвестиции в экспортно-ориентированные бизнесы. В 2016-ом мы рассчитываем привлечь до 5 млрд долл. иностранных инвестиций.

Начал работу Офис эффективного регулирования, который, в первую очередь, пересмотрит до 10 тыс. регуляторных актов в четырех сферах: агро-бизнес, подключение к электросетям, строительство и сфера контролирующих органов.

Благодаря успешному принятию закона «О публичных закупках», мы сможем до конца года перевести все госзакупки в стране в электронный формат.

В этом году мы начнем масштабную приватизацию - это не только следующий шаг по реформированию госкомпаний, но главное - борьба с коррупционными схемами и убытками для бюджета.

Наша цель на этот год - попасть в топ-50 рейтинга Doing Business, а это - важный показатель для зарубежных бизнесменов, которые выбирают место для инвестиций. Работы много и времени для «раскачки» не будет.

Планов, как мы видим, снова множество. Войти в число лучших в Doing Business, провести показательную приватизацию госактивов, в том числе продать Одесский припортовый завод, несколько энергокомпаний и химический гигант «Сумыхимпром», принять новый Налоговый кодекс и создать стимулы для развития малого и среднего бизнеса.

Назвать эти цели недостижимыми нельзя – все в руках правительства и парламента. Но помимо внутригосударственных задач, есть ведь еще и мировой экономический контекст.

Уже сейчас мы наблюдаем замедление темпов роста крупнейшей экономики мира – Китая, и ожидаемый также в 2016 году экономический подъем в США вряд ли окажется значительным настолько, чтобы компенсировать грядущие потери. В Европе, которая с 1 января запустила зону свободной торговли с Украиной, перспективы серьезного роста также призрачны.

Что это значит для нашей страны? Очевидное: цены на ключевые статьи нашего экспорта – продовольствие и металл – будут снижаться и дальше. А значит, внешнеэкономические перспективы Украины не столь радужны и доходны. «Плюсов» для украинского экспорта в 2016 году будет немного. И это потребует от властей интенсивного поиска места Украины на мировой экономической карте. А мировая экономика перестраивается – на фоне общеэкономических и геополитических тенденций. И перестраивать свой собственный дом и находить свое место в мировой экономике необходимо уже сегодня, принимая ключевые стратегические решения.

Олеся Сафронова (УНИАН)