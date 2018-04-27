Страна в ожидании - каким будет для Украины 2016 год / Фото УНИАН

Год 2016: время больших надежд

Олеся Сафронова
09:25, 05 января 2016
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Министры и эксперты поделились с УНИАН планами, которые необходимо реализовать для восстановления экономики Украины в наступившем 2016 году.

Страна в ожидании - каким будет для Украины 2016 год / Фото УНИАН

Украинские власти ожидают, что наступивший год станет переломным для экономики страны, и обещают сделать для этого все возможное. Эксперты, правда, в этом сомневаются, потому что не видят четкого плана действий по преодолению негатива прошлых лет. Вопросы противодействия коррупции, развития банковской системы и кредитования экономики, привлечения инвестиций, наращивания производственного потенциала – были и остаются актуальными, но мало кто предлагает конкретные ответы и достойные решения.  В стране по-прежнему много лозунгов, ориентиров и целей, но нет пока системной и последовательной работы по их достижению.  Власти по большей части тушат пожары и принимают сиюминутные меры. Отстраивать же заново дом под названием «Украина» с таким набором исполнителей и средств получается с трудом. 

Что реально может произойти в экономике страны в 2016 году? В правительстве обещают после двух лет катастрофического падения незначительный рост ВВП – на 2%, замедление инфляции до 12% по итогам года и стабилизацию валютного курса на уровне 24 грн за доллар. Минфин прогнозирует также рост социальных стандартов – на 12,5%.

Премьер-министр Арсений Яценюк назвал главной экономической целью правительства – восстановление благосостояния граждан в 2016 году и создание новых рабочих мест.  «Общенациональные приоритеты – членство в ЕС и НАТО. А в экономике – это рост благосостояния, реформа образования, медицины, борьба с коррупцией, в том числе на таможне, внедрение всех новых норм Налогового кодекса. И, конечно, приватизация», - подчеркнул Яценюк.     

Но эксперты такие заявления воспринимают осторожно. Свой скепсис они основывают не столько на недоверии к власти как таковом, сколько на нечетком понимании реальных конечных целей избранного пути.

Нужен план действий 

Опрошенные УНИАН экономисты в один голос уверяют: Украине нужна понятная программа работы правительства в 2016 году, которая представляла бы не набор картинок, а набор целей и механизмов их достижения. Причем не надо собирать «по крупицам» со всех министерств. Достаточно двух десятков пунктов с указанием четких сроков и ресурсного обеспечения - чтобы уже в начале года граждане понимали, что происходит и чего ждать к декабрю.   

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин в комментарии УНИАН подчеркнул:

Юрчишин: Власти должны представить четкую картину своего видения / Фото УНИАН

«Нельзя же сказать, что примем бюджет, и все станет хорошо. Или вот займемся приватизацией, и станет еще лучше. Здесь нужно начинать с того, что власти должны представить четкую картину своего видения, что должно быть. Не слайды, а цели, задачи, инструменты, механизмы и ресурсы. Зачем нам нужна программа такая? Затем, что мы ведь не знаем, какая у нас цель на 2016 год: выполнение бюджета или повышение благосостояния, или привлечение инвестора… А хотелось бы понять».       

При этом Юрчишин отметил, что в числе таких целей, в первую очередь, должно быть обеспечение прав собственности и прав кредиторов. «Будет лучше, если мы, наконец, покажем, что права кредиторов у нас соблюдаются не по политическим мотивам, а на основе юридических требований».

Вторая по важности задача правительства, считает Юрчишин, - стимулирование экономической деятельности. «Речь не о финансировании отдельных отраслей или предоставлении преференций, а о том, чтобы оставить неизменным административное и налоговое поле и не вносить туда изменения каждый месяц», - сказал эксперт. 

Третий пункт – прозрачное выполнение бюджета, стимулирование роста доходов граждан и проведение открытой и активной приватизации – без кривотолков и обвинений в предвзятости.

С ним солидарен и доктор экономических наук, финансовый эксперт Анатолий Гулей.

Гулей: Властям пора определиться - занимаются они политической экономикой или экономической политикой / thekievtimes.ua

По его мнению, украинским властям пора определиться - занимаются они политической экономикой или экономической политикой. «Покажите программу реформ – мы должны понимать, ради чего мы терпим и сколько нужно подождать. Почему мы не делаем реформу медицины, Пенсионного фонда, ЖКХ? Почему эти сферы остаются «советскими» в то время, как мы бесконечно трогаем налогообложение малого и среднего бизнеса?», - задался вопросом Гулей.

В то же время, говоря о прикладных задачах, он подчеркнул, что ключевой из них должна стать «расчистка» банковской системы. «Желательно закончить этот процесс в 1 полугодии, чтобы уже во втором полугодии можно было выстроить модель кредитования экономики и начать поднимать ВВП за счет кредитования различных отраслей. Вот это - задача номер один», - сказал эксперт.

Он также обратил внимание, что необходимо вернуть доверие к банковской системе – причем как на корпоративном уровне, так и на уровне населения. «У нас до сих пор есть административные ограничения Нацбанка для валютообменных операций. Их нужно быстрее отменить, чтобы вернуть населению возможность работать с валютой. У людей «на руках» 92 млрд долл., но они не попадают в банковскую систему. Они не позволяют банковской системе зарабатывать, восстанавливаться и кредитовать предприятия. Это - замкнутый круг недоверия»,  - отметил финансист. 

О доверии сказал УНИАН и управляющий партнер аналитической группы «Analytic Group Da Vinci AG» Андрей Колпаков.

Колпаков: Сейчас важна практическая реализация фискальных новаций / скриншот 112.ua

По его мнению, сейчас важна практическая реализация фискальных новаций. В случае неудачи или просчетов, неизбежным станет провал борьбы с теневой экономикой.  «Власти придется балансировать между желанием надавить на бизнес для вывода его из тени и риском социальных волнений», - отметил эксперт.

Не менее значимым, по его словам, станет усиление конкуренции на внутреннем рынке в условиях продолжающегося падения покупательной способности граждан. Компенсировать потери придется за счет роста экспорта, но этого непросто добиться, если учесть, что 2015-ый оказался неудачным в сфере внешней торговли. «Нужно продолжить работу над созданием нескольких новых торгово-экономических альянсов, окончательно и бесповоротно уйти от модели развития, основанной на тяжелой индустрии востока, - сказал Колпаков. – Стоит пробовать стимулирование перерабатывающей промышленности в АПК. В этом контексте потребуется работа и по созданию законодательной базы для свободного рынка сельскохозяйственной земли. Вот только тут компромисс достичь будет очень сложно».

Главный экономист компании Dragon Capital Елена Белан уверена, что самой важной задачей в 2016 году будет привлечение инвестиций, поскольку без них невозможен стабильный долгосрочный экономический рост.

Белан: Самой важной задачей в 2016 году будет привлечение инвестиций / economics.lb.ua

«В 2015 году удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, теперь властям нужно приложить максимум усилий для улучшения инвестиционного климата, создать условия, при которых вложения иностранных и внутренних инвесторов будут защищены от рейдерства, несправедливых решений судов, коррупционных поборов и подобных невзгод. Необходимо провести масштабную приватизацию через открытый конкурс с привлечением максимального количества участников, чтобы продемонстрировать международному сообществу, что страна серьёзно настроена на изменения», - сказала Белан. Она также убеждена, что пока движению вперед очень мешает тотальное недоверие. «Обычные граждане не доверяют властям, разные ветви власти не доверяют друг другу. Сделать шаг навстречу и если не победить, то хотя бы уменьшить это недоверие – важная задача для всех нас на ближайшее время», - подчеркнула Белан.

Будущее на пороге                

Премьер-министр, министры экономического блока Кабмина и глава Нацбанка в своих оценках не столь категоричны. Мы поинтересовались их мнением о ключевых задачах на 2016 год. Вот какой они видят свою работу в ближайшие 12 месяцев.

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины: 

Яценюк: Стратегическая цель Украины - членство в Европейском Союзе / Фото УНИАН

Я, в первую очередь, начну с геополитической стратегической цели Украины - это, конечно, членство Украины в Европейском Союзе. И именно на это направлена ​​вся наша программа реформ и вся наша программа изменений в Украине. С точки зрения безопасности нет сомнений в том, что Украина должна стать членом НАТО. И это - основная цель реформы оборонного и сектора безопасности страны. И на это направляются сотни миллиардов ресурсов из государственного бюджета.

Третья -  национальная цель - восстановление территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Это означает возвращение Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым под полный контроль украинской власти.

Четвертая - это, конечно, экономическая цель. И экономическая цель заключается в росте денежных доходов граждан и в создании рабочих мест в стране, в повышении благосостояния украинских граждан.

Отдельный блок – реформа Государственной фискальной службы и реформа на таможне. Мы сократили значительное количество территориальных подразделений ГФС, но это процесс, который требует дальнейших реформ.

В сфере борьбы с коррупцией задача правительства - обеспечить финансирование антикоррупционных органов. Также на 2016 год ключевой приоритет - реформирование системы медицины, приватизация и государственные закупки. Нам удалось в бюджетную ночь принять новый закон Украины о государственных закупках. И 2016 год - это год исполнения законодательства о прозрачных закупках, борьбы с коррупцией и снижения стоимости государственных закупок на электронных тендерах, электронных торгах. 

Наталья Яресько, министр финансов Украины:

Яресько: У нас очень много планов / Фото УНИАН

У нас очень много планов. Идет продолжение реформы Государственной фискальной службы – как в части таможни, так и службы финансовых расследований. На повестке дня - представление стратегии развития банковской системы и новой стратегии развития госбанков, улучшения корпоративного управления госбанков. Кроме того, у нас есть идея расширить доступ к новым инвестиционным кредитам – в том числе, от банков арабских и азиатских стран. 

Мы также расширяем e-data (практику обнародования информации о выполнении бюджета - УНИАН) до e-budget – то есть, начинаем новую систему формирования бюджетов «с нуля», не на базе предыдущих бюджетов. Дополнительно начинаем, и я подписала поручение, процесс трехлетнего бюджетирования, чтобы иметь предсказуемость более чем на год.

Наконец, у нас создается департамент фискальных рисков, где будем смотреть на все госпредприятия и их риски для бюджета. 

Валерия Гонтарева, глава Национального банка Украины:

Гонтарева: Наша миссия - обеспечить ценовую и финансовую стабильность экономики / скриншот

Наша миссия - обеспечить ценовую и финансовую стабильность экономики.  Рассчитываем перейти в 2016 году к режиму инфляционного таргетирования, что позволит бизнесу и общественности не рассматривать инфляцию как повод для беспокойства, и вернет доверие к гривне. Инфляционные риски ослабнут, а стабильность валютного рынка будет усиливаться. Также планируем продолжить постепенное смягчение монетарной политики для содействия экономической активности.

В 2016 году завершим полную очистку банковского сектора. Тем более, что львиная доля работы уже сделана. И доведем уровень капитализации банковского сектора до необходимого. Достаточно амбициозные планы на 2016 год в блоке "расчетных операций".  

Рецепт нашего успеха - в команде единомышленников. Я искренне благодарна своей команде - настоящим патриотам и профессионалам своего дела.  Мы уверены, что худшее позади, и на будущее полны сдержанного оптимизма. Мы ожидаем, что уже в 2016 году Украина выйдет на тренд роста не только банковского кредитования, но и активов всего финансового сектора, на постепенное развитие рынков капитала и наращивание объема внешних инвестиций.

Владимир Демчишин, министр энергетики и угольной промышленности Украины:

Демчишин: Мы продолжим реформировать ТЭК по европейским правилам / Фото УНИАН

В следующем году мы продолжим реформировать сектор по европейским правилам: внедрять конкурентный рынок газа, создавать конкурентный и прозрачный рынок электроэнергии. Мы продолжим уничтожать очаги коррупции, продолжим политику энергонезависимости и диверсификации поставок. Делать это будем спокойно и методично, не отвлекаясь на сопротивление тех, чей статус-кво стоимостью в миллиарды мы нарушили.

Алексей Павленко, министр аграрной политики и продовольствия Украины:

Павленко: Среди ключевых задач - расширение международного сотрудничества и привлечение инвестиций / Фото УНИАН

Аграрная отрасль - не просто одна из самых мощных отраслей производства в стране, но и одна из крупнейших перспективных. Нам есть куда развиваться и к чему стремиться. Год 2016-ый должен стать годом реализации потенциала агросферы. Среди ключевых задач на следующий год - расширение международного сотрудничества и привлечение инвестиций в агросектор. Планируем заключить ряд соглашений о зоне свободной торговли с государствами-партнерами Украины - Израилем, Турцией и Вьетнамом. Также планируем подписать ряд меморандумов и соглашений в области сельского хозяйства с Индонезией, Индией, Китаем и Испанией.  Проведем переговоры с международными финансовыми институтами для привлечения ресурсов, необходимых для модернизации производственных мощностей. Среди перспективных инвесторов - Международная финансовая корпорация, Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ. Следующей остановкой должно стать привлечение инвестиций в восстановление систем орошения на юге Украины, что позволит повысить урожайность и увеличить производство в сфере агропромышленного комплекса.

Айварас Абромавичус, министр экономического развития и торговли Украины:

Абромавичус: В прошлом году мы заложили базу для экономического роста в 2016-ом / Фото УНИАН

В прошедшем году мы заложили базу для экономического роста в 2016-ом. На днях полностью заработала зона свободной торговли с ЕС - а это не только возможность для украинских товаров попасть на полки Европы, но и инвестиции в экспортно-ориентированные бизнесы. В 2016-ом мы рассчитываем привлечь до 5 млрд долл. иностранных инвестиций.

Начал работу Офис эффективного регулирования, который, в первую очередь, пересмотрит до 10 тыс. регуляторных актов в четырех сферах: агро-бизнес, подключение к электросетям, строительство и сфера контролирующих органов.

Благодаря успешному принятию закона «О публичных закупках», мы сможем до конца года перевести все госзакупки в стране в электронный формат.

В этом году мы начнем масштабную приватизацию - это не только следующий шаг по реформированию госкомпаний, но главное - борьба с коррупционными схемами и убытками для бюджета.

Наша цель на этот год - попасть в топ-50 рейтинга Doing Business, а это - важный показатель для зарубежных бизнесменов, которые выбирают место для инвестиций. Работы много и времени для «раскачки» не будет.

Планов, как мы видим, снова множество. Войти в число лучших в Doing Business, провести показательную приватизацию госактивов, в том числе продать Одесский припортовый завод, несколько энергокомпаний и химический гигант «Сумыхимпром», принять новый Налоговый кодекс и создать стимулы для развития малого и среднего бизнеса.

Назвать эти цели недостижимыми нельзя – все в руках правительства и парламента. Но помимо внутригосударственных задач, есть ведь еще и мировой экономический контекст.

Уже сейчас мы наблюдаем замедление темпов роста крупнейшей экономики мира – Китая, и ожидаемый также в 2016 году экономический подъем в США вряд ли окажется значительным настолько, чтобы компенсировать грядущие потери. В Европе, которая с 1 января запустила зону свободной торговли с Украиной, перспективы серьезного роста также призрачны. 

Что это значит для нашей страны? Очевидное: цены на ключевые статьи нашего экспорта – продовольствие и металл – будут снижаться и дальше. А значит, внешнеэкономические перспективы Украины не столь радужны и доходны. «Плюсов» для украинского экспорта в 2016 году будет немного. И это потребует от властей интенсивного поиска места Украины на мировой экономической карте. А мировая экономика перестраивается – на фоне общеэкономических и геополитических тенденций. И перестраивать свой собственный дом и находить свое место в мировой экономике необходимо уже сегодня, принимая ключевые стратегические решения. 

Олеся Сафронова (УНИАН)

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