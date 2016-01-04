Минфин после полугодового перерыва снова решил одолжить деньги на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины в 2016 году после полугодового перерыва намерено возобновить проведение аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа, номинированных как в национальной, так и в иностранной валюте, сообщается на сайте министерства.

Согласно опубликованному графику министерство намерено, как и ранее, проводить аукционы по вторникам. В частности, 12 января, 9 февраля и 1 марта Минфин будет предлагать инвесторам ОВГЗ в национальной валюте сроком обращения 1 год, 19 января и 22 марта – трехлетние гривневые ОВГЗ и ОВГЗ в иностранной валюте на 1,5 года, 26 января, 23 февраля и 29 марта – гривневые ОВГЗ со сроком обращения 1,5 года, 2 февраля – трехлетние гривневые ОВГЗ и ОВГЗ в иностранной валюте на 2 года, 16 февраля и 15 марта – двухлетние гривневые ОВГЗ.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в январе-октябре 2015 года приобрел в собственность государственные облигации номинальной стоимостью 69,1 млрд грн. Объем продажи ОВГЗ из портфеля НБУ за этот период составил 1,52 млрд грн.

По состоянию на 30 декабря объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составляет 504,643 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 379,813 млрд грн.