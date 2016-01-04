Кабмин хочет продать Государственный земельный банк

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины провести мероприятия по реорганизации или приватизации Государственного земельного банка через Фонд государственного имущества вместо его ликвидации. Такое предложение содержится в зарегистрированном в парламенте законопроекте № 3733 от 28 декабря 2015 года.

Согласно пояснительной записке, сейчас Государственный земельный банк находится в состоянии ликвидации, но ее альтернативой является реорганизация или приватизация с целью продажи государственного пакета акций потенциальным инвесторам. По мнению правительства, это позволит вернуть в государственный бюджет средства, за счет которых был сформирован уставный капитал банка, а также привлечь дополнительные инвестиции в отечественный АПК.

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Как сообщал УНИАН, Государственный земельный банк Украины был создан в форме публичного акционерного общества в июле 2012 года. Предполагалось, что банк будет обеспечивать управление землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности и выполнять функции по реализации государственных кредитных программ, прежде всего для среднего и малого бизнеса в сельской местности. Уставный капитал банка составил 120 миллионов гривень.

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В сентябре 2014 года Кабинет министров Украины начал процедуру ликвидации Государственного земельного банка.