Кабмин просит Раду ускорить получение кредита на 100 миллионов евро от Польши

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины ратифицировать межправительственное украинско-польское соглашение о предоставлении нашей стране кредита в объеме 100 миллионов евро.

Об этом говорится в проекте закона №0076 "О ратификации договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи". Проект закона опубликован на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к документу отмечается, что само соглашение было подписано в сентябре 2015 года, однако его реализация требует ратификации в украинском парламенте.

"Кредит в сумме до 100 миллионов евро предоставляется Кабинету министров Украины в лице Министерства финансов Украины, правительством Республики Польша для финансирования проектов в дорожной инфраструктуре, обустройстве пунктов пропуска на украинско-польской границе и другие проекты, согласованные сторонами соглашения», - сказано в документе.

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Условия кредитования, как сказано в пояснительной записке, следующие: срок кредитования – 30 лет с 5-летним льготным периодом, процент пользования кредитом – 0,15%, объем товаров польского производства, задействованных при реализации проектов, на которые направлены средства, должен составлять не менее 60%.

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Как сообщал УНИАН, кредитное соглашение между правительствами Украины и Польши было подписано в начале сентября 2015 году в ходе визита премьер-министра Яценюка в Варшаву.