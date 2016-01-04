Bloomberg: Китай остановил торги на фондовых рынках после падения индекса на 7%

Об этом пишет Кйонгва Ким в статье "Китай остановил торговлю на фондовых рынках после падения индекса на 7%", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Торги были остановлены примерно в 1:34 вечера по местному времени в понедельник, после того как индекс CSI 300 снизился на 7 процентов. Ранее 15-минутная остановка на уровне 5 процентов не смогла остановить снижение, акции продолжили терять стоимость, как только рынок вновь открылся. По словам трейдеров, остановка произошла, согласно ожиданиям, без каких-либо крупных технических проблем.

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Второй по величине в мире фондовый рынок начал год с низкими показателями. Согласно данным, производство сокращается пятый месяц подряд. Инвесторы предвидели снятие запрета на продажи акций крупными акционерами в конце этой недели. Китайские политики пошли на беспрецедентные шаги, чтобы поддержать цены на акции во время летнего краха. Теперь они пытаются избежать того, чтобы нестабильность финансового рынка оказывала влияние на экономику, темп роста которой будет самым медленным с 1990 года.

"Это довольно драматичное начало торгов", - сказал Кхим До, глава отдела по разработке стратегии управления смешанными инвестициями в Baring Asset Management (Гонконг), в распоряжении которого около $ 45 миллиардов. "Некоторые инвесторы, возможно, закрывали свои позиции, когда объемы торгов были небольшими. Это могло усугубить ситуацию. Рынок было очень трудно предсказать".

Резонансный эффект

Активная распродажа в понедельник отразилась на региональных фондовых рынках, азиатские акции и американские фьючерсы с долей собственного капитала продолжили терять в цене. Влияние китайских акций на мировые рынки возросло после того, как крах фондового рынка страны на $ 5 триллионов, с середины июня до конца августа, пошатнул уверенность инвесторов во второй по величине экономике в мире.

Брокерские компании были готовы остановить торги после испытания нового механизма в прошлом месяце, - говорит Уильям Вонг, руководитель отдела по продажам в Shenwan Hongyuan Group Co. в Гонконге. На материковых биржах до остановки были перепроданы акции на сумму примерно 595 млрд юаней ($ 89,9 млрд), по сравнению со средним показателем примерно 1 трлн юаней в день в прошедшем году, согласно данным, собранным Bloomberg.

Стадное чувство

Согласно правилам остановки торгов, принятым в прошлом месяце, снижение индекса CSI 300 на 5% останавливает торги акциями, опционами и индексными фьючерсами на 15 минут, а снижение на 7 процентов закрывает рынок до конца дня. Индекс CSI 300, который состоит из компаний с большим капиталом, котирующихся в Шанхае и Шэньчжэне, упал на целых 7,02 процентов до остановки торгов. Индекс Shanghai Composite потерял 6,9 процента.

Вероятно, отдельные инвесторы в Китае, которые ведут более 80 процентов торговли, бросились продавать акции после первой остановки, чтобы не увязнуть на позициях, который закрепились на время остановки на уровне 7 процентов, - сказал Эндрю Салливан, управляющий директор по продажам в Haitong International Securities Group в Гонконге. Вторая остановка произошла всего через семь минут, поскольку акции упали уже после первой, согласно данным, собранным Bloomberg.

Китайские акции, которые торгуются в Гонконге, и не зависят от остановок, продолжили падать после остановки на материковых биржах. Индекс Hang Seng China Enterprises упал на целых 4.4 процента, перед закрытием на уровне на 3,6 процента ниже.

Продажа излишек

"Инвесторы используют Гонконг для хеджирования своих позиций", - сказал Кастор Панг, руководитель центра научных исследований в Core-Pacific Yamaichi в Гонконге. "Автоматические остановки могут увеличить наплыв предложений на продажу".

Первые экономические отчеты Китая в 2016 году показали, что серия сокращений процентных ставок и увеличение налоговых стимулов не смогли повысить слабеющий рост производителей страны. Индекс менеджеров по закупкам Caixin China Manufacturing снизился до 48,2 в прошлом месяце, по сравнению с пятимесячным максимумом 48,6 в ноябре. Официальные показатели индекса, выпущенные в пятницу, также демонстрируют сокращение, в то время как масштаб услуг вырос до самого высокого уровня с августа 2014 года.

Трейдеры "пессимистично настроены" после публикации показателей индекса производства, - говорит Вонг. "Инвесторы также обеспокоены тем, что снятие запрета на продажи для крупных акционеров повлияет на индексы".

Уязвимые акции

По оценкам Goldman Sachs Group Inc., запрет на продажи - наложенный в разгар прошлогоднего краха на бирже – не допустил на рынок акции стоимостью $ 185 млрд. Технологические компании будут наиболее подвержены распродажам, как только будут сняты ограничения. По данным Baptized Capital, эти компании только начали восстанавливаться после падения эталонного индекса в августе.

Комиссия по ценным бумагам Китая 8 июля объявила, что инвесторам с долей, превышающей 5 процентов, а также руководителям компаний и директорам, будет запрещено продавать пакеты акций в течение шести месяцев. Это правило последовало за приостановлением первичных публичных размещений и ограничений на продажи без покрытия. Оно направлено на стабилизацию рынков капитала на фоне "чрезмерного падения" цен на акции, - говорят в органах контроля рынка ценных бумаг. Комиссия не уточнила, будет ли снят запрет.

"После снятия запрета на продажу акций, увеличится давление со стороны институциональных инвесторов", - сказал Пан. Сегодня правительство не вмешивалось, чтобы поддержать акции. "Ему необходимо увидеть, как рынок справится с новыми изменениями в торговой системе".