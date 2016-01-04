Россия полностью остановила транзит украинских товаров через свою территорию

Российская Федерация в рамках выполнения ранее принятых решений полностью остановила транзит украинских товаров через свою территорию, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Министерство экономического развития и торговли Украины сообщает, что по состоянию на 4 января Российская Федерация полностью остановила транзит товаров из Украины через свою территорию, - говорится в сообщении. – Этот запрет является непрозрачным, неоправданным и дискриминационным. Таким образом, россияне нарушили свои обязательства, в частности, взятые в рамках членства во Всемирной торговой организации и Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года".

При этом в Минэкономразвития пояснили, что российским законодательством, принятым в первые дни нового, 2016 года, предполагаются некоторые ограничения транзита для товаров из Украины.

В частности, такие ограничения, по данным министерства, предусматривает указ президента РФ №1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через Российскую Федерацию", а также аналогичное постановление российского правительства.

В этой связи, Минэкономразвития Украины призвал украинские компании учесть эту информацию при организации перевозок.

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"В данный момент Оперативный штаб реагирования осуществляет постоянный мониторинг ситуации с импортом в Российскую Федерацию и с транзитом по ее территории. При этом Мининфраструктуры и заинтересованные предприятия разрабатывают "альтернативные" пути следования транзита", - сообщили в Минэкономразвития. Кроме того, в министерстве предложили телефоны горячих линий, по которым можно сообщить о проблемах.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2015 года президент Российской Федерации подписал указ "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины", а 25 декабря Совет федерации РФ одобрил федеральный закон "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины". Ожидаемая дата приостановления Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли (СНГ) в отношении Украины - 1 января 2016 года.

Жесткие торговые меры в отношении Украины были анонсированы Российской Федерацией в ответ на стремление нашей страны не откладывать введение Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение заработает в полном объеме с 1 января 2016 года.

29 декабря Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках ответных мер на возможное введение Российской Федерацией торгового эмбарго против Украины предложило ввести импортные пошлины на российские товары со 2 января 2016 года, а также полностью запретить импорт мяса, рыбы, круп, зерна, хлебобулочных изделий, водки, пива, сигарет, кондитерских изделий, кормов, ряда химикатов и железнодорожного оборудования российского производства в Украину с 10 января 2016 года.

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Полный перечень товаров, потенциально запрещенных к ввозу в Украину, опубликован на сайте Минэкономразвития и включает более 30 позиций. Правительство поддержало предложение Минэкономразвития. Все решения вступили в силу со 2 января 2016 года.