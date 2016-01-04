Нацбанк установил курс официальной гривни на уровне 24,00 за доллар

Официальный курс НБУ на 5 января 2016 года: 100 USD – 2400,0667 гривни; 100 EUR – 2622,3129 гривни; 10 RUR – 3,2931 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2400,0667 (31 декабря – 2400,0667) 100 EUR – 2622,3129 (31 декабря – 2622,3129) 10 RUR – 3,2931 (31 декабря – 3,2931) Читайте такжеНБУ назвал курс, с которым гривня "уйдет" на праздники Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева обещает в следующем году отменить валютные ограничения.

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