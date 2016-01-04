Объем возмещения НДС в декабре стал максимальным за 2015 год

Объем возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства в Украине в декабре 2015 года составил 9,486 миллиарда гривень, что является максимальной суммой возмещения за весь 2015 год, говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

Согласно сообщению, объем возмещения НДС в декабре по сравнению с ноябрем вырос на 47%.

НДС в декабре возмещен 2381 хозяйствующему субъекту всех регионов Украины.

В региональном разрезе наибольшие объемы возмещений получили Днепропетровская область (2,057 миллиарда гривень), Киев (1,898 миллиарда гривень), Донецкая область (1,322 миллиарда гривень).

В корпоративном сегменте самые большие объемы возмещений получили "АрселорМиттал Кривой Рог" (1,028 миллиарда гривень, Запорожская область), "Запорожсталь" (1,018 миллиарда гривень, Запорожская область), Корпорация "Индустриальный Союз Донбасса" (477,971 миллиона гривень, Донецкая область).

Наименьший объем возмещений получили предприниматели Луганской области – 3,870 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба планировала в декабре возместить предпринимателям 10 миллиардов гривень задолженности по налогу на добавленную стоимость и погасить просроченную задолженность перед предпринимателями по возмещению этого налога.

Объем возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства в Украине в ноябре 2015 года по сравнению с октябрем снизился на 7,1% – до 6,44 миллиарда гривень.