В Венесуэле введут чрезвычайные экономические меры

Чрезвычайные экономические меры будут объявлены в Венесуэле в ближайшее время, заявил президент страны Николас Мадуро, добавив, что ожидаются перестановки в экономическом блоке правительства, пишет Прайм.

"В ближайшие часы мы введем в действие чрезвычайный план по принятию и пересмотру (мер) в области экономики, (мер) по строительству продуктивной экономики в национальном, региональном и локальном масштабах", - заявил Мадуро, слова которого передает венесуэльское агентство AVN. Целью этих мер является "увеличение фундаментальных показателей производства, распространения товаров, их коммерциализации и регулирования цен".

Какие-либо подробности данного плана не уточняются. Агентство отмечает, что эти меры были разработаны в рамках экономического конгресса представителей социалистических сил в декабре 2015 года, призванного противостоять "экономической войне, инспирируемой правыми силами" на фоне низких нефтяных котировок.

Предстоящие перестановки в экономическом блоке правительства также пока не конкретизированы. По словам Мадуро, эти изменения призваны обеспечить "воплощение в жизнь политических, экономических и социальных планов" властей.

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Новый план будет представлен Национальной Ассамблее страны. При этом Мадуро призвал парламент "не бойкотировать" данные меры. В декабре 2015 года венесуэльская оппозиция впервые за 17 лет добилась контроля над парламентом, получив две трети мандатов. Новый состав Национальной ассамблеи начинает работу 5 января. Однако 30 декабря верховный суд приостановил вступление в должность трех оппозиционных депутатов, и оппозиция лишилась квалифицированного большинства.