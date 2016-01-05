Казахстан погружается в кризис: инфляция за 2015 год выросла вдвое

Инфляция в Казахстане за 2015 год составила 13,6%, сообщил во вторник, 5 января, комитет по статистике Министерства национальной экономики, передают "Новости-Казахстан".

Цены на продовольственные товары за истекший год выросли на 10,9%, на непродовольственные — на 22,6%, платные услуги подорожали на 8,1%.

В декабре по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 101,2%.

В 2014 году инфляция в Казахстане составила 7,4%.

Читайте такжеКазахстан не пошел на поводу у РФ: не собирается прекращать свободную торговлю с УкраинойКроме того, продолжает падать и курс нацвалюты Казахстана. Так, средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 5 января 2016 года составил 343,11 тенге, сообщает Kapital.kz.

В обменных пунктах Алматы курс составляет 344,09 тенге за доллар.

Официальный курс на 5 января составляет 340,01 тенге за 1 доллар США. 6 января, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 343,11 тенге за 1 доллар США.

За 2015 год тенге упал на 85,2%.

Директор Центра макроэкономических исследований Олжас Худайбергенов прогнозирует, что 2016 год станет дном экономического кризиса в Казахстане.

Как сообщал УНИАН, еще в октябре п.г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев констатировал: наступает настоящий кризис, более сильный, чем в 2007-2009 годах.

«С учетом состояния экономики в мире, включая Европу и Восточную Азию, скорое улучшение положения невозможно спрогнозировать. Наше население должно знать текущую ситуацию, которая означает уменьшение прибыли наших предприятий, снижение доходов и возможное сокращение рабочих мест. Наступает настоящий кризис – более сильный, чем в 2007-2009 годах. В связи с этим поручаю правительству провести анализ, составить план антикризисной работы, определить необходимые меры и довести до населения», — сказал Нурсултан Назарбаев.