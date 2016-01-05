НБУ разделил банки на группы по новым критериям

Национальный банк Украины в 2016 году принял решения делить банки на 4 группы по новым критериям, тогда как ранее банки были разделены на группы по размеру активов, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, соответствующее решение принял комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 31 декабря 2015 года.

В соответствии с новыми критериями, предусмотрены такие группы: банки с государственной долей (в которых государство владеет долей более 75%), банки иностранных банковских групп (банки, владельцами контрольных пакетов акций в которых являются иностранные банковские учреждения), группа I (банки, доля активов которых более 0,5% активов банковской системы), группа ІІ (банки, доля активов которых менее 0,5% активов банковской системы).

В группу банков с госдолей, вошли 7 финучреждений - «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк», «Родовид Банк», «Расчетный Центр», «Госзембанк», «УБРР». В группу банков иностранных банковских групп вошли 19 банков – «Проминвестбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Сбербанк России», «Укрсоцбанк», «УкрСиббанк», «ВТБ банк», «Креди Агриколь», «ОТП банк», «Ситибанк», «ИНГ Банк Украина», «Кредобанк», «Правэкс-Банк», «ВиЕс Банк», «БМ БАНК», «Пиреус банк МКБ», «Марфин Банк», «Кредит Европа», «Дойче Банк ДБУ», «СЕБ Корпоративный».

В 1 группу банков вошли 13 финучреждений – «ПриватБанк», «Альфа-Банк», ПУМБ, банк «Пивденный», «Хрещатик», «Мегабанк», «Кредит Днепр», «Прокредит», «Фидобанк», «Универсал Банк», «Платинум Банк», «Восток», «Диамант».

Во вторую группу банков вошли 78 финучреждений.

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Как сообщал УНИАН, с начала 2015 года Национальный банк признал неплатежеспособными и вывел с рынка 33 банка. Всего с начала 2014 года было признано неплатежеспособными 63 банка, что составляет более трети банковской системы Украины. На сегодняшний день в Украине функционирует 117 банков.