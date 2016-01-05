Гривня укрепилась на межбанке до 24,05 за доллар
15:02, 05 января 2016Финансы
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Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 23,90/24,05 гривни/доллар.
REUTERS
Во вторник, 5 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,90/24,05 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,7110/25,8680 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3260/0,3280 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 24,7479 гривни/доллар, к этому часу заключено 266 сделок на сумму 125,97 миллиона долларов.
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