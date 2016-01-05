Украина готова к судебному процессу по "российскому долгу" на $3 миллиарда

Украина готова к судебному процессу, инициированному Российской Федерацией, по поводу еврооблигаций с погашением в декабре 2015 на сумму 3 миллиарда долларов и уверена в успешном его завершении

"Украина готова защищать себя от любых претензий, которые могут быть высказаны против нее, и уверена, что при любых обстоятельствах она сделает это успешно", - говорится в заявлении на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, Минфин принял во внимание решение Российской Федерации инициировать судебный процесс против Украины, но тем не менее готов вести переговоры по согласованию реструктуризации еврооблигаций.

"Несмотря на любые юридические действия и без предвзятости в отношении долговых обязательств как таковых, Украина, как и раньше, готова добросовестно вести переговоры с Россией по согласованию реструктуризации еврооблигаций с погашением в декабре 2015, которая позволит Украине достичь финансовых целей, согласованных с МВФ в рамках программы механизма расширенного финансирования и одновременно будет соответствовать договорным обязательствам, которые Украина взяла на себя перед другими владельцами облигаций" , - говорится в сообщении.

Минфин напомнил, что правительство Украины в ноябре 2015 года успешно завершило сделку по реструктуризации долга и сожалеет, что держатели еврооблигаций с погашением в декабре 2015 года отказались от участия в операции обмена долга, на которую согласились все остальные владельцы украинских облигаций.

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Как сообщал УНИАН, 4 января 2016 года Министерство финансов России заявило о подготовке иска в английский суд по поводу невыплаты Украиной долга в суме свыше 3 миллиардов долларов по облигациям.

30 декабря Кабинет министров Украины подтвердил свое решение ввести мораторий на выплату долга перед Российской Федерацией в объеме 3 миллиарда долларов. Долг был дан правительству Януковича в 2013 году, срок его выплаты наступал в декабре 2015 года. Долг вошел в периметр реструктуризации, объявленной Украиной весной 2015 года, но Россия отказалась его реструктуризировать.

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В декабре 2015 года по решению ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда – долг был признан официальным долгом Украины.