Нацбанк укрепил официальную гривню до 23,78 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2378,3691 (4 января – 2400,0667)

100 EUR – 2555,7954 (4 января – 2622,3129)

10 RUR – 3,2612 (4 января – 3,2931)

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Во вторник, 5 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,90/24,05 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,6920/26,8480 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3260/0,3280 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,7837 гривни/доллар, к этому часу было заключено 458 сделок на сумму 271,39 миллиона долларов.