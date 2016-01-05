Украина проведет консультации с ЕС и ВТО о торговых контрмерах в отношении России - торгпред

Украина планирует провести консультации с Европейским Союзом в рамках Зоны свободной торговли, а также со Всемирной торговой организацией о торговых контрмерах, которые Украина может применить в ответ на действия России в отношении украинского экспорта.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Украины – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Она напомнила, что Россия ввела импортные пошлины на ряд украинских товаров, а также полностью запретила продовольственный импорт. Кроме того, РФ запретила транзит украинских товаров по своей территории.

"По информации Оперативного штаба реагирования, около 150 вагонов были возвращены обратно на территорию Украины, так же как и значительное количество грузовых автомобилей, - цитирует Микольскую пресс-служба Минэкономразвития. - Мы считаем, что обеспечение свободы транзита является обязанностью каждой страны. От транзита зависят торговые партнеры - другие страны, в частности, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Монголия и другие. Эти ограничения (со стороны России - УНИАН) мы оцениваем, как агрессию РФ в торговой сфере и считаем, что это является нарушением принципов международного права, а также соглашений ВТО".

В этой связи Микольская подчеркнула, что введенные Россией ограничения могут повлиять и на отношения с европейскими партнерами.

"И потому нам необходимо провести совместную оценку любых возможных мер и проконсультироваться с нашими партнерами по ЗСТ с ЕС. Мы не оставим действия РФ в отношении всех ограничений без реакции. Мы будем реагировать в ВТО. Также сейчас ведется постоянная работа с бизнесом по запуску альтернативного пути транзита в третьи страны - не через территорию РФ", - рассказала Микольская.

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Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2015 года президент Российской Федерации подписал указ "О приостановлении Россией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины", а 25 декабря Совет федерации РФ одобрил федеральный закон "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины". Ожидаемая дата приостановления Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли (СНГ) в отношении Украины - 1 января 2016 года.

Жесткие торговые меры в отношении Украины были анонсированы Российской Федерацией в ответ на стремление нашей страны не откладывать введение Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение заработало в полном объеме с 1 января 2016 года. 29 декабря Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках ответных мер на возможное введение Российской Федерацией торгового эмбарго против Украины предложило ввести импортные пошлины на российские товары со 2 января 2016 года, а также полностью запретить импорт мяса, рыбы, круп, зерна, хлебобулочных изделий, водки, пива, сигарет, кондитерских изделий, кормов, ряда химикатов и железнодорожного оборудования российского производства в Украину с 10 января 2016 года. Полный перечень товаров, потенциально запрещенных к ввозу в Украину, опубликован на сайте Минэкономразвития и включает более 30 позиций. Правительство поддержало предложение Минэкономразвития. Все решения вступили в силу со 2 января 2016 года. В то же время 4 января Российская Федерация в рамках выполнения ранее принятых решений полностью остановила транзит украинских товаров через свою территорию.