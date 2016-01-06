Национальный банк Украины презентовал памятные монеты "Щедрик"

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Монеты “Щедрик” продолжают серию “Українська спадщина” и посвящены 100-летию первого исполнения произведения украинского композитора-новатора, мастера хоровой миниатюры, автора около двухсот обработок народных песен Николая Леонтовича – “Щедрик” хором Киевского университета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что “Щедрик” – одна из самых популярных обработок Николая Леонтовича, над которой композитор работал почти всю жизнь, известна не только в Украине, но и во всем мире под названием “Колядка колоколов” (Carol of the Bells, Ukrainian Bell Carol, Ukrainian Carol).

"Серебряная монета (с футляром) стоит 1 370 гривен, монета из нейзильбера – 38 гривен.Тираж монет – 3 000 и 50 000 соответственно", - сообщили в Нацбанке.

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На аверсе монеты из нейзильбера на матовом фоне расположено рельефное изображение ласточки на фоне нотных строк, на реверсе – группу колядников, которые поют, один из них держит рождественскую звезду, над которой надписи – ЩЕДРИК, ЩЕДРИК, ЩЕДРИВОЧКА.

Серебряная монета украшена голубым драгоценным камушком (кубический оксид циркония диаметром 2,0 мм) и разноцветным голографическим изображением.