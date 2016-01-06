Российский рубль снова установил антирекорд на фоне падения цен на нефть

На торгах в среду, 6 января, российский рубль снижается вслед за ценами на нефть.

Согласно данным Московской биржи, курс доллара к рублю укрепился на 0,73% - до 74,04 руб.

Такой высокой отметки курс доллара достиг впервые с августа 2015 года.

Курс евро поднялся на 0,74% - до 79,46 руб.

Бивалютная корзина составила 76,94 руб.

Читайте такжеВ России инфляция достигла максимума с 2008 годаКак сообщал УНИАН, на торгах в среду, 6 января, цены на нефть обвалились после роста с начала года на 4% на фоне конфликта Ирана и Саудовской Аравии.

По данным Интерконтинентальной биржи (ICE, Лондон), с начала торгов фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 1,8%, до $35,79 за баррель, фьючерсы на легкую нефть марки WTI упали на 1,06%, до $35,59 за баррель.

Инвесторы сконцентрировались на сообщениях из КНДР о проведении ядерного испытания, что может усложнить ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове.