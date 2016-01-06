Инфляция в Украине достигла максимума за 20 лет – за год выросла до 43,3%

Инфляция в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) выросла до 43,3% по сравнению с инфляцией 24,9% в 2014 году, и достигла максимального значения за последние 20 лет, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Инфляция в декабре 2015 года, по сравнению с ноябрем 2015 года, замедлилась до 0,7% с 2%, зафиксированных месяцем ранее.

Согласно приведенным данным, за год больше всего выросли цены на природный газ – в 3,7 раза, горячую воду и отопление – на 78,4%, электроэнергию – на 66,9%, овощи – на 66,7%, подсолнечное масло и яйца – на 59,4%, безалкогольные напитки – на 57,8%.

В декабре 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали яйца – на 12,4%, овощи – на 4,6%, сахар – на 2,5%.

В годовом выражении снижение цен не зафиксировано ни на одну из групп потребительских товаров и услуг.

Снижение цен в декабре к ноябрю зафиксировано на алкогольные напитки, табачные изделия и одежду – на 1,9%, обувь– на 1,5%, топлива и масла – на 0,6%.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, потребительские цены в Украине в ноябре 2015 года по сравнению с октябрем выросли на 2%, в годовом выражении (ноябрь 2015 года к ноябрю 2014 года) инфляция ускорилась до 46,6% с 46,4%. За январь-ноябрь потребительские цены в Украине выросли на 42,3%.

В 2014 году потребительские цены в Украине выросли на 24,9%.

Кабинет министров прогнозировал инфляцию в Украине по итогам 2015 года на уровне 45%, Национальный банк – на уровне 44%.