Гривня укрепилась на межбанке до 23,57 за доллар

У середу, 6 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 23,45/23,57 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 25,1660/25,2950 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3170/0,3190 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 24,4971 грн/дол., на цю годину укладено 280 угод на суму 132,86 млн дол.