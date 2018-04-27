Баланс недели: рекордная инфляция, санкции России и ответ Украины

Украина прожила первую неделю нового года - с новым бюджетом, обновленным Налоговым кодексом, упрощенными правилами торговли с ключевым партнером - Европейским Союзом, санкциями со стороны России и ответными шагами Киева.

За прошедший месяц украинским предприятиям возместили рекордную сумму НДС – почти 9,5 млрд грн, что в половину больше средних месячных объемов возмещений за 2015 год. Госказначейство аккумулировало на корреспондентском счете 9 млрд грн, что также оказалось достаточным для начала года. Части пенсионеров заранее выплатили «январские» пенсии.

Стал известен показатель инфляции: по итогам 2015 года (декабрь к декабрю) она выросла до 20-летнего максимума и составила 43,3%. Впрочем, шока это не вызвало. Прогнозы инфляции в Украине в 43-45% по итогам года давали как в правительстве, так и в рейтинговых агентствах и ключевых финансовых институтах мира. К тому же непосредственно декабрьская инфляция оказалась не столь значительной – 0,7% по сравнению с 2% в ноябре 2015 года.

На внешней арене Украина заявила о подготовке к суду с Россией за 3 млрд долл. «долга Януковича» и ввела ответные пошлины на российский импорт – от 1,5% до 19% на различные товарные группы с переходным периодом до 3-5 лет. 200-страничный документ с полным перечнем ставок и механизмом их начисления был опубликован на минувшей неделе. Пошлины введены как «зеркальная» мера в ответ на аналогичные действия российской стороны. Но ими обмен торговыми «любезностями» наверняка не ограничится.

Украинскому экспорту отказали в маршрутах

С 1 января Россия, помимо импортных пошлин, ввела еще и товарное эмбарго на ряд украинских товаров, прежде всего, продовольствие. Однако позднее стало понятно, что одним эмбарго и пошлинами дело не закончится. С 4 января Россия полностью закрыла украинским экспортерам транзит грузов через свою территорию, прекратив, тем самым, отгрузку украинских товаров в страны Средней Азии.

Такое решение Кремля для украинских властей не стало неожиданным. Установление барьеров для транзита оговаривалось в указе президента РФ Путина и в распоряжении российского правительства, подписанных в середине декабря прошлого года. Однако, по оценкам Министерства экономического развития и торговли Украины, запрет должен был быть точечными и временным, а он оказался полным и бессрочным. В МЭРТ тут же организовали оперативный штаб, в который вошли представители Мининфраструктуры и Фискальной службы. Его задача – следить за развитием ситуации и предлагать экспортерам новые маршруты следования товаров, а также способы их быстрого таможенного оформления.

Отечественные предприятия от таких мер терпят убытки. Подсчитать их пока не представляется возможным, но они уже существенны. По состоянию на конец минувшей недели, в Украину вернулись порядка 150 вагонов с отечественными товарами, направлявшимися транзитом по территории России, и десятки грузовых автомобилей.

Торговый представитель Украины Наталья Микольская отметила, что запрет транзита – наиболее болезненная мера, которая может быть применена в отношении товарных потоков. И она особенно бьет по предприятиям, наладившим свой сбыт на рынке Казахстана, который, как известно, наряду с Беларусью не поддержал российские санкции в отношении Украины и не вышел из Соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Ограничения сказываются на торговле с другими странами – партнерами: Туркменистаном, Кыргызстаном, Азербайджаном, Монголией.

Пока Украина не анонсировала аналогичные меры в отношении транзита российских товаров. Торгпред Микольская сообщила, что Украина намерена провести консультации с ЕС и ВТО по этому вопросу. А с 10 января, как и планировалось ранее, вступает в силу эмбарго на импорт в Украину более 30 товарных групп из России, включающих продовольствие, продукты переработки, табачные изделия и водку, продукцию химической промышленности и железнодорожное оборудование российского производства.

Бюджет готовят к пересмотру

На минувшей неделе заговорили и о внесении изменений в бюджет 2016 года. Причин сразу несколько: во-первых, по итогам января станет понятно, как сработали новые налоговые изменения и стоит ли корректировать статьи доходов бюджета. Во-вторых, неожиданно возник скандал с «дописками» в главный финансовый план страны в части отсрочки введения в Украине электронного декларирования имущества и доходов чиновников.

Народный депутат Виктор Чумак, изучая опубликованный бюджет, увидел, что декларирование откладывается на год – на январь 2017 года. Это противоречит обязательствам Украины, взятым в рамках выполнения плана по введению безвизового режима со странами Евросоюза, а главное - тормозит реализацию антикоррупционных мер.

Президент Украины, подписавший бюджет с такой нормой, объяснил, что документ в целом был крайне необходим - «для сохранения макроэкономической стабильности и выполнения обязательств перед ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом». Однако огрехи следует исправить незамедлительно.

Но вот удастся ли выполнить поручение главы государства быстро? Законопроект, исправляющий норму об отсрочке электронного декларирования, уже зарегистрирован в парламенте. Однако сам парламент приступит к работе, как известно, не ранее 26 января.

Нацбанк разделил банки по новым критериям

Национальный банк также не бездействовал в новогоднюю неделю. Он обнародовал новые критерии и категории для 117 банков, которые к началу 2016 года продолжают работу в Украине. НБУ разделил финучреждения по объему активов и структуре собственности. Отныне в стране есть банки с государственной долей в объеме не менее 75% уставного капитала, банки иностранных банковских групп, крупные национальные банки, доля активов которых превышает 0,5% активов банковской системы Украины (группа 1) и мелкие банки, чьи активы меньше 0,5% активов банковской системы (группа 2).

Госбанков насчитали семь - «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк», «Родовид Банк», «Расчетный Центр», «Госзембанк», «УБРР». К слову, Кабмин уже предложил Раде приватизировать один из них – «Госзембанк». Соответствующий проект закона на минувшей неделе был опубликован на сайте парламента.

В группе «иностранцев» - 19 банков, включая «дочек» российских банков, а также «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсоцбанк», «УкрСиббанк», «Креди Агриколь», «ОТП банк» и другие.

Группу крупнейших национальных банков, насчитывающую 13 учреждений, возглавили «ПриватБанк» и ПУМБ. Оставшиеся 78 банков попали в категорию «мелких» и «средних».

Также на минувшей неделе стало известно, что Фонд гарантирования вкладов за 2015 год продал активы неплатежеспособных банков, которых в нашей стране насчитывается уже 63, на 1,2 млрд грн. При этом выплаты вкладчикам проблемных банков за 2014-2015 годы превысили 59 млрд грн. Кроме того, Фонд досрочно погасил кредиты НБУ на сумму 10,3 млрд грн.

Газ дешевеет, транзит дорожает

Не обошлось в начале года и без новостей на «газовую» тему. Во-первых, стало известно, что по итогам 2015 года Украина вдвое увеличила импорт природного газа из Европы – до 10,3 млрд куб. м, и в 2,3 раза сократила импорт топлива из России, имевшей многие годы монопольное право на поставки газа в нашу страну. Объем российского газового импорта в общем балансе поставок в ушедшем году составил всего 6,1 млрд кубометров, хотя годом ранее – в 2014-м – этот показатель составлял 14,5 млрд кубометров.

Во-вторых, оправдались прогнозы украинского правительства о том, что Украина в 1 квартале будет закупать газ по цене ниже 200 долларов. В первых числах января стало известно, что правительство России утвердило размер пошлины при поставках газа из РФ в Украину и размер скидки. Исходя из обнародованных данных, цена тысячи кубометров российского газа для Украины на 1 квартал 2016 года определена на уровне 230 долларов. С учетом скидки в 51,2 доллара, окончательная стоимость топлива не превысит 178,8 доллара за тысячу кубометров. Аналогичной, по расчетам правительства, должна быть и цена европейского газа для нашей страны. Планы о закупках топлива Кабмином пока не озвучивались.

В-третьих, на минувшей неделе госкомпания «Укртрансгаз» сообщила об увеличении на 8% объема транзита газа в 2015 году. Транзит российского газа в Европу за год составил 64,2 млрд куб. м против 59 млрд кубометров в 2014 году. Увеличение транзита, уверены в госхолдинге, - хороший знак, однако он далек от обязательств по прокачке газа, которые Россия брала на себя еще в 2009 году. По контракту, объем транзита топлива по украинским трубам должен составлять не менее 110 млрд кубометров. Украина, как известно, оспаривает невыполнение Россией своих транзитных обязательств в Стокгольмском арбитраже. А кроме того, готовит новые – более высокие ценовые предложения российской стороне по транзиту топлива. Сейчас цена транзита составляет 2,88 долл. за тыс. кубометров на каждые 100 км.

И это - не все. На минувшей неделе стало известно, что «Нафтогаз» через Секретариат Энергетического сообщества подал жалобу в Еврокомиссию по поводу российского проекта строительства второй нитки газопровода «Северный поток». Жалоба указывает на нарушения законодательства Энергетического сообщества, которые окажутся неизбежными в случае реализации проекта.

Впрочем, наряду с глобальными задачами, «Нафтогазу» в прошедшие семь дней довелось решать и проблемы «местного» значения. В новогодние праздники из-за резкого и серьезного похолодания без газа, света и тепла остался город Геническ в Херсонской области. Жители более 2 тысяч многоэтажек и частных домов готовились к повторению подзабытых уже событий в Алчевске, где несколько лет назад в результате сильных морозов вышли из строя все коммунальные системы города. Однако трагическое развитие событий удалось предотвратить. Ситуацию разрешили за два дня: уже к 4 января газоснабжение восстановили, а все потребители получили тепло, воду и свет.

Будущая неделя окажется не менее насыщенной на экономические события и заявления. Праздничные хлопоты отойдут на второй план, школьники вернутся за парты, предприятия начнут работу в обычном режиме. Украина, как ожидается, возобновит переговоры с Международным валютным фондом по программе сотрудничества, экспортеры подсчитают первые «плюсы» от зоны свободной торговли с ЕС. Кроме того, станет понятно, чем мы ответим России на запрет товарного транзита – переговоры со специалистами ВТО и Евросоюза пройдут в ближайшие дни.

А еще синоптики предупредили, что Украину в ближайшую неделю засыплет снегом. Для пешеходов и автомобилистов новость неприятная, а для аграриев – напротив, поскольку обильные снегопады пророчат хороший урожай.

Олеся Сафронова (УНИАН)