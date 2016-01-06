Нацбанк сегодня купил на валютном аукционе более $42 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе 6 января купил у банков 42,1 миллиона долларов, средневзвешенный курс аукциона составил 23,5639 гривни/доллар, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, всего банки подали заявки на продажу 57,20 миллиона долларов. Минимальный курс, предложенный банками, составил 23,50 гривни/доллар, максимальный – 23,60 гривни/доллар, по минимальному курсу было куплено 26,8% валюты.

Читайте такжеНацбанк укрепил официальную гривню до 23,78 за доллар

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 18 сентября 2015 года ввел практику проведения регулярных аукционов по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов. В конце октября котировки на межбанке сдвинулись в сторону ослабления гривни – до 23-24 гривни/доллар, в связи с чем с 30 октября Нацбанк сменил назначение аукционов и начал также продавать валюту.

Читайте такжеЗолотовалютные резервы Украины выросли до $13,3 миллиарда

За 2015 год НБУ купил на межбанковском валютном рынке для пополнения резервов около 1,6 миллиарда долларов.