Украина, Казахстан и Азербайджан проведут переговоры касательно транзита украинского экспорта

Правительства Украины, Казахстана и Азербайджана намерены провести переговоры на уровне руководства компетентных органов по вопросу организации транзита украинского экспорта в страны Средней Азии, в особенности в Казахстан и Азербайджан.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе телефонных переговоров премьер-министра Украины Арсения Яценюка с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым и премьер-министром Азербайджана Артуром Расизаде, сообщает пресс-служба правительства.

"В ходе переговоров особое внимание уделялось проблематике доставки украинской продукции в Казахстан и Азербайджан и осуществлению транзитных перевозок. Руководители украинского и казахского правительств подтвердили готовность решить проблему и дали поручения национальным компетентным ведомствам оперативно завершить переговоры для обеспечения оптимального и эффективного транзита, - говорится в сообщении пресс-службы. - С азербайджанской стороной была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время встречи национальных уполномоченных представителей для согласования необходимых технических решений".

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Как сообщал УНИАН, 4 января Российская Федерация в рамках выполнения ранее принятых решений полностью остановила транзит украинских товаров через свою территорию, несмотря на то, что российским законодательством, принятым в первые дни 2016 года, предполагаются лишь некоторые ограничения транзита. Минэкономразвития Украины совместно с Мининфраструктуры и ГФС организовали Оперативный штаб реагирования, который осуществляет постоянный мониторинг ситуации с импортом в Российскую Федерацию и с транзитом по ее территории, предлагает предприятиям "альтернативные" пути следования транзита. Кроме того, МЭРТ инициировал переговоры с ЕС и ВТО по поводу решения Москвы относительно украинского транзита.

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Украина ввела ответные меры в отношении российских товаров. В частности, со 2 января действуют импортные пошлины в размере от 1,5 до 19% с переходным периодом в 3-5 лет. А с 10 января вводится эмбарго на импорт мяса, рыбы, круп, зерна, хлебобулочных изделий, водки, пива, сигарет, кондитерских изделий, кормов, ряда химикатов и железнодорожного оборудования российского производства.

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Полный перечень товаров, запрещенных к ввозу в Украину, опубликован на сайте Минэкономразвития и включает более 30 позиций.