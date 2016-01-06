Яценюк обсудил проблему транзита с главами правительств Казахстана и Азербайджана

В ходе разговора Арсения Яценюка с Премьер-министром Республики Казахстан Каримом Масимовым речь шла о наиболее актуальных вопросах экономического сотрудничества двух государств, передает Урядовий портал.

Особое внимание было посвящено проблематике доставки украинской продукции в Казахстан и осуществления транзитных перевозок. Руководители украинского и казахстанского правительств показали общую готовность к решению имеющихся проблем и дали немедленные поручения национальным компетентным ведомствам оперативно завершить переговоры для обеспечения оптимального и эффективного транзита.

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Глава Правительства Украины также проинформировал своего казахстанского коллегу о намерении Украины безотлагательно нотифицировать членов Всемирной Организации Торговли (ВТО) относительно неправомерных действий Российской Федерации в отношении транзита украинских товаров, а также использовать механизмы организации для устранения Российской Федерацией таких нарушений.

Тема транзита украинской продукции также была в центре телефонной беседы Премьер-министра Украины Арсения Яценюка и Премьер-министра Азербайджанской Республики Артура Расизаде.

Руководители украинского и азербайджанского правительств достигли принципиального согласия относительно путей решения вновь возникших проблем транзита и договорились о проведении в кратчайшие сроки встречи национальных уполномоченных представителей, что будет иметь целью согласование необходимых технических решений.