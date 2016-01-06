Рубль продолжает падение: уже 75,10 за доллар

Стоимость доллара на Московской бирже в ходе торговой сессии 6 января превысила отметку в 75 рублей, сообщает Medusa.io.

Максимум дня был зафиксирован на отметке 75,1 рубля, после чего доллар опустился до 74,85 рубля.

Так дорого американская валюта не стоила в России с декабря 2014 года.

Евро, в свою очередь, торгуется в районе 80,3 рубля, а его максимум 6 января зафиксирован на отметке 80,69 рубля.

Рубль падает на фоне снижения цен на нефть. Так, нефть марки Brent на мировом рынке 6 января опустилась ниже отметки в 35 долларов за баррель.

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Как сообщал УНИАН, на торгах в среду, 6 января, цены на нефть обвалились после роста с начала года на 4% на фоне конфликта Ирана и Саудовской Аравии.

По данным Интерконтинентальной биржи (ICE, Лондон), с начала торгов фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 1,8%, до $35,79 за баррель, фьючерсы на легкую нефть марки WTI упали на 1,06%, до $35,59 за баррель.

Инвесторы сконцентрировались на сообщениях из КНДР о проведении ядерного испытания, что может усложнить ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове.