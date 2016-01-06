Экономика Украины в 2016 году может вырасти почти 3% - эксперты

Рост экономики Украины в 2016 году по оптимистическому сценарию может составить 2,9%, что на 0,9% лучше правительственных прогнозов и экспертных оценок, выданных ранее.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе, подготовленном Министерством экономического развития и торговли Украины на основе опроса ряда экспертов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Эксперты отмечают, что прогноз в 2,9% - это максимально возможный показатель роста. При этом они не исключают, что по итогам 2016 года экономика может показать отрицательную динамику - "минус" 3% на фоне эскалации конфликта на востоке страны, усиления внутриполитических рисков и неблагоприятной внешней рыночной конъюнктуры.

Инфляция, по мнению экспертов, в среднем по году составит от 8,8% до 24,2% - в зависимости от развития экономической ситуации. Рост промпроизводства - при оптимистическом сценарии - составит 5,2%. Пессимистический сценарий предполагает падение промпроизводства по итогам 2016 года на 6%. Причем разнонаправленную динамику прогнозируют и для ключевого экспортного сегмента - агропроизводства. При благоприятных условиях рост агропроизводства составит 4,2% по итогам 2016 года, при неблагоприятных - "минус" 5%.

Кроме того, эксперты предполагают, что рост экспорта и импорта при оптимистическом сценарии в 2016 году составит не менее 15% и 15,5% соответственно. Пессимистические оценки - "минус" 7,6% по экспорту и "минус" 7% по импорту по сравнению с 2015 годом.

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В отношении 2017 года эксперты рассчитывают на рост экономики на уровне в 1,4% по пессимистическому сценарию или на 4,1% - по оптимистическому. Инфляция в среднем по году прогнозируется на уровне 5,4% - 15,2% в зависимости от развития ситуации. Рост промпроизводства - от 1% до 7,9% при росте агропроизводства - от 2% до 5%. Динамика показателей роста экспорта и импорта останется положительной в любом случае, однако по оптимистическому сценарию экспорт вырастет на 18,3%, импорт - на 15,4%, по пессимистическому - на 0,3% и 1% соответственно.

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины прогнозирует рост экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 2% при инфляции в 12%. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины также на уровне 2% при инфляции 12%. Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что экономика в 2016 году не вырастет выше 1%.