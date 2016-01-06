Нацбанк остановил деятельность платежной системы 24nonstop

Причиной стали нарушения платежной системой требований законодательства Украины.

Национальный банк Украины остановил перевод средств внутригосударственной платежной системой 24nonstop, платежной организацией которой является компания "Ай Ти Финанс", сообщается на сайте регулятора. Согласно сообщению, Нацбанк принял такое решение из-за нарушения платежной системой требований законодательства Украины. "Деятельность внутригосударственной платежной системы 24nonstop остановлена с 05.01.2016 до устранения "Ай Ти Финанс" нарушений законодательства", - говорится в сообщении. Читайте такжеСБУ проверяет сеть платежных терминалов 24nonstop по подозрению в финансировании террористов Как сообщал УНИАН, всего на текущий момент Национальный банк Украины зарегистрировал 34 платежные системы, созданные небанковскими учреждениями.

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