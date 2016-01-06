Нацбанк укрепил официальную гривню сразу на 28 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2350,2697 (6 января – 2378,3691)

100 EUR – 2524,6597 (6 января – 2555,7954)

10 RUR – 3,2226 (6 января – 3,2612)

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Как сообщал УНИАН, в среду, 6 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,35/23,40 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,0960 /25,1430 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3130/0,3140 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 23,5027 гривни/доллар, к этому часу было заключено 602 сделки на сумму 492,31 миллиона долларов.