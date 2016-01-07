Всемирный банк прогнозирует восстановление экономики Украины в 2016 году - BBC
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2016 году на 1% - после сокращения на 12% в 2015г. В 2017г. Украине прогнозируют экономический рост уже в 2%.
Об этом говорится в новом докладе, который Всемирный банк представил в среду в Вашингтоне, передает BBC Украина.
Российской экономике Всемирный банк прогнозирует сокращение на 0,7% в 2016 году после падения на 3,8% в прошлом году.
В целом, Всемирный банк понизил прогнозы роста мировой экономики в 2016 году до 2,9%. Ранее - в июне прошлого года - эксперты организации прогнозировали мировой экономике рост в 3,3% в 2016.
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Прошлогодний рост мировой экономики во Всемирном банке оценили в 2,4%.
Одной из наибольших угроз для мировой экономики в организации назвали "риски, связанные с возможностью беспорядочного замедления экономической активности в одной из крупнейших развивающихся экономик", имея в виду экономику Китая.
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