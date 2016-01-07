Сорос сравнил ситуацию на мировом финансовом рынке с кризисом 2008 года

20:00, 07 января 2016
Финансы
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По его словам, девальвация юаня влияет на весь мир.

Джордж Сорос

Текущая ситуация на мировых финансовых рынках требует от инвесторов большой осторожности. Об этом во время экономического форума в Шри-Ланке заявил американский миллиардер Джордж Сорос, пишет Bloomberg.

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"Когда я смотрю на мировые финансовые рынки, я вижу серьезные вызовы, которые напоминают кризис 2008 года", - отметил Сорос.

Он добавил, что Китай сейчас пытается найти новую модель экономического роста, и девальвация юаня влияет на весь мир: "У Китая большие проблемы с корректировкой. Я бы сказал, что это равнозначно кризису".

Справка УНИАН. Американский финансист и инвестор Джордж Сорос - сторонник теории открытого общества и противник "рыночного фундаментализма". Он является создателем сети благотворительных организаций, известных как "Фонд Сороса". Сорос является одним из ведущих мировых финансистов, оказывающих консультационную поддержку реформ в Украине. 

Ukrainian Redevelopment Fund - частная инвестиционная структура, которая фокусируется на особых ситуациях и прямых инвестициях в Украине, и компаниях со значительной операционной деятельностью в Украине. URF стремится осуществлять целевые инвестиции, которые могут способствовать экономическому и социальному развитию Украины. Основной инвестиционный партнер URF — это Soros Fund Management, частный инвестиционный советник ряда частных инвестиционных фондов, управляемых исключительно в интересах Сороса.

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