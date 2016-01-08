СМИ: власти Китая ограничили продажу долларов

Таким образом китайские власти пытаются бороться с усиливающимся оттоком капитала, сообщают РИА Новости со ссылкой на Financial Times. Особое беспокойство властей вызвал повышенный спрос на американские и гонконгские доллары в Шанхае и Шэньчжэне. "В банке среднего размера в Шанхае клиенты без предварительного заказа могут купить только $5 тыс. в день, а по предварительному заказу – только $10 тыс. В неделю можно делать 3 заказа", - говорится в статье.

Читайте такжеНа биржах Китая из-за резкого падения акций впервые в истории автоматически остановились торгиИздание отмечает, что покупка иностранной валюты в Китае и так ограничена: физическим лицам разрешается покупать до $50 тыс. в год.

В четверг китайский фондовый рынок обвалился после того, как Народный банк Китая (Центробанк) резко понизил обменный курс юаня к доллару на 0,51% - до 6,5646, что стало минимальным значением с августа 2015 года.