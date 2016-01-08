Центробанк Азербайджана намеревается закрыть пункты обмена валюты

20:16, 08 января 2016
Финансы
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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) до апреля этого года намерен принять решение о закрытии в стране отделений по обмену валюты, действующих вне банков и их филиалов.

REUTERS

После принятия этого решения обменять валюту можно будет только в филиалах или в центральном офисе банков, сообщил Trend источник на банковском рынке страны.

В настоящее время пункты обмена валюты работают при банках. Согласно правилам, принятым ЦБА 6 января, пункты обмена валюты могут находиться в отдельных зданиях, крупных торговых и развлекательных комплексах, на ярмарках, в гостиницах, на вокзалах, в портах и почтовых отделениях. При этом деятельность отделений по обмену валюты должна быть отнесена к категории высокого риска. Минимум раз в год служба внутреннего аудита банка должна проверять эту деятельность.

Читайте такжеАзербайджанский манат рухнул на 47%, введен плавающий курсСегодня регулятор на основе инструкции, направленной вечером банкам, ограничил коридор определения обменного курса валют четырьмя процентами (при покупке -4%, при продаже +4%) от официального курса ЦБА. Эти меры принимаются для прекращения спекуляций с валютой, в том числе в пунктах обмена валюты, в которых в последние дни наблюдается необоснованное увеличение курса. Эти правила будут действовать уже с завтрашнего дня (учитывая, что инструкция поступила банкам в конце рабочего дня), и в случае их нарушения банки будут серьезно наказаны, вплоть до закрытия, отметил источник на рынке. Между тем некоторые банки начали придерживаться этого положения уже с вечера.

Таким образом, согласно сегодняшнему курсу, определенному ЦБА на уровне 1,5642 маната за доллар, который будет действовать до понедельника включительно, обменные пункты не смогут покупать у населения доллары дешевле 1,5016 AZN/USD, а продавать - дороже 1,6268 маната.

Обменные пункты не имеют права осуществлять только куплю или только продажу валюты, за исключением случаев, когда закончилась иностранная или национальная валюта.

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