ЕС выделит Украине 30 миллионов евро грантовой помощи

Европейский Союз выделит Украине 30 млн евро грантовой помощи в рамках продолжения реализации четырех программ приграничного сотрудничества, подписанных между Министерством экономического развития и торговли и Еврокомиссией, сообщила пресс-служба Минэкономразвития в Facebook.

«Благодаря подписанным соглашениям ЕС продлил до 31 декабря 2016 года Совместные операционные программы приграничного сотрудничества “Румыния – Украина – Республика Молдова 2007-2013 годы”, “Польша – Беларусь – Украина 2007-2013 годы”, “Венгрия – Словакия - Румыния – Украина 2007-2013 годы” и “Бассейн Черного моря 2007-2013 годы”», - информировали в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, средства направят на дальнейшее развитие и модернизацию международных автомобильных пунктов на границе Украины с Румынией, Польшей и Венгрией.

Также на границе с Венгрией построят пункт пропуска водного сообщения «Вилок» для байдарочников.

Часть гранта направят на развитие современной ИТ-инфраструктуры отделов пограничной и таможенной службы, снижение уязвимости приграничных территорий от риска наводнений, улучшение экологической ситуации в регионе Нижнего Дуная, проведение экспертной оценки для интеграции украинской и молдавской электрических систем в общеевропейскую энергетическую сеть ENTSO-E.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз весной 2015 года начали согласование четырех новых программ приграничного сотрудничества, которые будут действовать в 2016-2020 годах и на которые предусмотрено финансирование в размере около 350 млн евро.

В частности, речь идет о таких программах: «Украина-Польша-Беларусь» (175,8 млн евро), «Украина-Словакия-Венгрия-Румыния» (73,9 млн евро), «Украина-Румыния» (60 млн евро) и «Бассейн Черного моря» (39,1 млн евро).