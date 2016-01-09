Богатейшие люди мира за первую неделю года потеряли $194 миллиарда

О том, что за первую торговую неделю нового года 400 богатейших людей мира потеряли в совокупности $194 млрд из-за снижения китайской экономики и падения цен на нефть, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, пишет РБК.

Сама неделя стала худшей на американском фондовом рынке с 2011 года. Для сравнения, в первые пять торговых дней 2015 года совокупное состояние миллиардеров сократилось на $29 млрд, что почти в семь раз меньше нынешнего показателя.

Самые большие потери понес занимающий четвертую строчку топ-400 богатейших людей планеты основатель Amazon.com Джефф Безос, его состояние снизилось на $5,9 млрд. Лидер рейтинга Билл Гейтс лишился $4,5 млрд, следующий за ним в списке основатель Inditex испанец Амансио Ортега потерял $3,4 млрд. Всего 47 миллиардеров из списка потеряли за первую неделю $1 млрд и более.

Совокупное состояние миллиардеров из топ-400 по итогам первой недели года, по оценке Bloomberg, составило $3,7 трлн по сравнению с более чем $4 трлн год назад.

Ранее сообщалось, что 19 богатейших россиян из топ-400 Bloomberg по итогам 2015 года потеряли $8 млрд.

Состояние всех 400 миллиардеров из рейтинга Bloomberg по итогам 2015 года сократилось на $19 млрд. Наибольшие потери понес мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим, которому в мае 2013 года удалось стать богатейшим человеком планеты. К концу 2015 года он опустился на пятое место с состоянием в $53 млрд. В 2015 году он потерял $20 млрд в связи с тем, что стоимость его главного актива — компании America Movil SAB — обвалилась на 25%.