В Казахстане продолжается обвал нацвалюты: тенге обновил исторический минимум
Средневзвешенный курс упал до 355,52 тенге за доллар.
Средневзвешенный курс тенге на утренних торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) обновил свой исторический минимум, упав до 355,52 тенге за доллар США в сравнении с 351,85 тенге за доллар на основной торговой сессии в пятницу, сообщает Прайм.
Объем торгов составил 50,4 миллиона долларов в сравнении с 47,4 миллиона долларов в пятницу.
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Как сообщал УНИАН, 20 августа 2015 года Казахстан приступил к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на свободно плавающем курсе тенге, и отменил валютный коридор. На этой новости биржевой курс казахстанской нацвалюты упал до 255,26 тенге за доллар, обвалившись на 26% за сутки.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что альтернативы не было: свободное курсообразование позволит восстановить конкурентоспособность экономики страны и сохранить резервы.
В сообщении Нацбанка от 5 ноября 2015 года констатировалось, что в сентябре и октябре Национальный банк отошел от подхода, объявленного 20 августа 2015 года по переходу на свободный плавающий курс тенге, и приступил к продажам валюты на валютном рынке. По данным ведомства, доля участия Национального банка на валютном рынке достигла 60%. За счет средств Национального фонда и золотовалютных активов Национального банка в этот период было продано более 5 миллиардов долларов.