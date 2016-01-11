В Казахстане продолжается обвал нацвалюты: тенге обновил исторический минимум

Средневзвешенный курс тенге на утренних торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) обновил свой исторический минимум, упав до 355,52 тенге за доллар США в сравнении с 351,85 тенге за доллар на основной торговой сессии в пятницу, сообщает Прайм.

Объем торгов составил 50,4 миллиона долларов в сравнении с 47,4 миллиона долларов в пятницу.

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Как сообщал УНИАН, 20 августа 2015 года Казахстан приступил к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на свободно плавающем курсе тенге, и отменил валютный коридор. На этой новости биржевой курс казахстанской нацвалюты упал до 255,26 тенге за доллар, обвалившись на 26% за сутки.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что альтернативы не было: свободное курсообразование позволит восстановить конкурентоспособность экономики страны и сохранить резервы.

В сообщении Нацбанка от 5 ноября 2015 года констатировалось, что в сентябре и октябре Национальный банк отошел от подхода, объявленного 20 августа 2015 года по переходу на свободный плавающий курс тенге, и приступил к продажам валюты на валютном рынке. По данным ведомства, доля участия Национального банка на валютном рынке достигла 60%. За счет средств Национального фонда и золотовалютных активов Национального банка в этот период было продано более 5 миллиардов долларов.