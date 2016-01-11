Российский рубль установил новый антирекорд к евро

Курс евро на Московской бирже на открытии торгов 11 января подскочил сразу на 3 рубля, сообщает РБК.

По состоянию на 9:10 курс евро составил 83,97 рубля. Этот показатель стал рекордным с декабря 2014 года.

Доллар США также существенно вырос. По состоянию на 09:09 курс доллара колебался вокруг отметки в 74,46 руб.

Подчеркивается, что рост валют происходит на фоне продолжающегося падения цен на нефть и обвала на китайских рынках.

С начала торгов 11 января стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent опустилась на 1,5%, до $33,04 за баррель.