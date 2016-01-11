Российский рубль установил новый антирекорд к евро
09:48, 11 января 2016Финансы
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Биржевой курс евро вырос более чем на 3 рубля.
REUTERS
Курс евро на Московской бирже на открытии торгов 11 января подскочил сразу на 3 рубля, сообщает РБК.
По состоянию на 9:10 курс евро составил 83,97 рубля. Этот показатель стал рекордным с декабря 2014 года.
Доллар США также существенно вырос. По состоянию на 09:09 курс доллара колебался вокруг отметки в 74,46 руб.
Подчеркивается, что рост валют происходит на фоне продолжающегося падения цен на нефть и обвала на китайских рынках.
С начала торгов 11 января стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent опустилась на 1,5%, до $33,04 за баррель.
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