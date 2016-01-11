Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 1%

Всемирный банк сохранил выданный ранее прогноз роста экономики Украины в 2016 году на уровне 1%, говорится в отчете "Глобальные экономические перспективы", подготовленном аналитиками ВБ.

Это ниже оценок правительства Украины и экспертов, подготовивших накануне консенсус-прогноз развития экономики страны. В частности, в правительстве ожидают роста ВВП не менее 2%, эксперты называют максимальным показатель роста в 2,9% по итогам года.

Аналитики Всемирного банка утверждают, что экономика Украины сможет достичь роста в 2% не ранее 2017 года.

"В целом в регионе Европы и Центральной Азии прогноз роста экономики улучшен до 3% с 2,1% по итогам 2016 года на фоне замедления падения цен на нефть и восстановления экономики Украины", - говорится в отчете банка.

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